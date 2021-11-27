لو مسافر.. اعرف الإجراءات الجديدة التي ستخضع لها بعد متحور أوميكرون

في ظل التطورات الواردة من جنوب أفريقيا بشأن ظهور متحور جديد من فيروس كورونا والذي عُرف باسم «أوميكرون» والذي أعلنت منظمة الصحة العالمية عن مخاوف من انتشار هذا التحور على مستوى العالم، عقدت وزارتا الصحة والسكان والتعليم العالي اجتماعا، للإعلان عن الإجراءات الاحترازية التي سيتم اتباعها في الموانئ والمطارات، والتي سيتم تطبيقها على جميع العائدين من الخارج، وخاصة من جنوب أفريقيا.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي تقدم بشكل يومي، للقراء والمتابعين، في مجال الخدمات الحكومية، الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارتا الصحة والتعليم العالي، التي سيخضع لها القادمون من الخارج، بعد ظهور متحور أوميكرون، في جنوب أفريقيا، وانتقاله إلى الدول الأوروبية، في التقرير التالي..

الإجراءات الجديدة لوزارة الصحة بعد ظهور متحور أوميكرون

وبحسب البيان المشترك بين وزارتي الصحة والتعليم العالي، فإنه سيتم تطبيق عدد من الإجراءات للقادمين من الخارج، وتشمل الآتي..

يخضع القادمون أو العائدون من السفر في الموانئ أو المطارات، يتم إجراء اختبار فحص الحامض النووي السريع للقادمين من دول «جنوب أفريقيا، ليسوتو،بوتسوانا، زيمبابوي، موزمبيق، ناميبيا، اسواتيني» عن طريق الرحلات غير المباشرة «ترانزيت» للسفر لدول أخرى.

في حالة ثبوت إيجابية إصابة المسافر بالمتحور، يعود على نفس الطائرة القادم عليها.

في حالة كان الاختبار سلبيا، يتم حجر العائد من السفر ذاتيًا لمدة 7 أيام، على أن يتم إجراء مسحة pcr في نهاية مدة الحجر، ويتم متابعته لمدة 7 أيام من خلال فريق الحجر الصحي لحين انتهاء فترة حضانة الفيروس، بالإضافة إلى التشديد على الإجراءات الاحترازية السابقة، والتي تشمل..

حصول العائد على أحد الأنواع المعروفة من لقاح كورونا.

الالتزام بتدابير الصحة العامة، والتدابير الاجتماعية.

الالتزام بالتباعد البدني.

ارتداء الكمامات

استخدام مطهرات اليد.

وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات هي حائط الصد الأول للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.