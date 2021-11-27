مدير الرعاية بعين شمس عن متحور «أوميكرون»: ربما القادم أسوأ (فيديو)

قال الدكتور أيمن ثروت، مدير وحدة الرعاية المركزية بمستشفى عين شمس، إن نسبة التغييرات في متحور كورونا الجديد «أوميكرون» كثيرة، وهو ما تسبب في إثارة القلق على مستوى العالم، حيث يشهد أكثر من 32 تغييرا في جيناته، لدرجة أن أحد أهم جينات كورونا ليس موجودا لديه وهو تغيير مختلف.

«أوميكرون» يبدو أسرع انتشارا

وأضاف ثروت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، من تقديم الإعلامية إنجي القاضي على قناة «DMC»: «وفقا للإحصائيات، يبدو أنه أسرع في الانتشار، وأن أعراضه تبدو مختلفة قليلا وكثيرًا، ولا نستطيع أن ندلي بتصريحات في هذا الشأن الآن، لكن الثابت أنه مقلق حتى الآن، وهناك مخاوف بأن يكون القادم أسوأ».

الحاجة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وأكد مدير وحدة الرعاية المركزية بمستشفى عين شمس، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات، وبخاصة أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، لافتًا إلى أن لقاحات كورونا تؤثر في كل المتحورات حتى الآن.

تأثير لقاحات كورونا

وشدد أيمن ثروت، على أن معدلات الوفيات في صفوف المرضى غير الحاصلين على اللقاحات، أعلى من نظرائهم الذين حصلوا على لقاحات كورونا.

رد فعل قوي من الحكومة

وعقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة والسكان، اجتماعا بمقر عام ديوان وزارة الصحة، للجنة العلمية المشتركة بين وزارتي الصحة والتعليم العالي، من أجل الوقوف على مستجدات متحور فيروس كورونا «أوميكرون».

ووافقت الوزارة على فرض إجراءات إضافية لمواجهة المتحور، كان من بينها زيادة العينات التي يتم فحصها خلال التسلسل الجيني للفيروس في محافظات الجمهورية، والتوسع في نقاط ومراكز تلقي اللقاحات المستجد لتطعيم المواطنين في المناطق ذات الكثافة المرتفعة والأكثر ازدحاما.