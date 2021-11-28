مصرع طفل سقطت عليه حمولة رمال وإصابة عاملين في انقلاب سيارة بسوهاج

لقي طفل يبلغ من العمر 5 أعوام مصرعه، إثر سقوط حمولة رمال عليه، أثناء لهوه أمام منزله بدائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، كما أصيب عاملان في انقلاب سيارة ملاكي من أعلى كوبري طما.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة المراغة، بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول الطفل «محمد م ف ع»، 5 أعوام، ويقيم بدائرة مركز المراغة، جثة هامدة.

سقوط حمول رمال

وبالانتقال إلى محل البلاغ وبسؤال والده المدعو «محمود ف ع ح» 36 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية أفاد بأنه أثناء قيام المدعو "أحمد ي م ي" 24 عامًا، سائق، ويقيم دائرة المركز بتفريغ حمولة سيارة نقل محملة بالرمال، بذات الناحية وأثناء لهو نجله المذكور خلف السيارة سقطت عليه الحمولة ما أسفر عنه وفاته، ونفى الشبهة الجنائية.

وبسؤال قائد السيارة أفاد بمضمون ما تقدم، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وتمت إحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة.

إصابة شخصين سقطت بهما سيارة من كوبري

وشهد مركز طما شمال محافظة سوهاج، حادث سقوط سيارة ملاكي من أعلى الكوبري العلوي من الجهة الغربية بذات الناحية، ما أدى إلى إصابة شخصين، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقى مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة طما بورود بلاغ من المستشفى العام، بوصول كل من «محمد. ا. م. ج»، 23 عامًا، عامل، ويقيم دائرة مركز طهطا، مصابًا بجروح قطعية بفروة الرأس، و«مصطفى. ام. ج»، 23 عامًا، عامل ويقيم بذات الناحية، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة باليد اليمنى، وتم تحويلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعي، إدعاء حادث سيارة.

وبالانتقال إلى محل البلاغ، وسؤال المصاب الثاني أفاد بأنه أثناء قيادته السيارة ملاكي أعلى كوبري طما العلوي أخطأ الطريق بحارة غير مكتملة الإنشاء، ما أدى لسقوطها من أعلى الكوبري وحدوث إصابتهما، ونفى الشبهة الجنائية.

وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وتمت إحالة الواقعة المذكورة إلى جهات النيابة العامة لمباشرة التحقيق.