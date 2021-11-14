افتتاح الدورة التدريبية الدولية بمركز أمراض الكلى في جامعة المنصورة

نظم مركز أمراض الكلى والمسالك البولية - جامعة المنصورة، اليوم، فعاليات الدورة التدريبية الدولية «أساسيات التدخل الجراحي لاضطرابات المسالك البولية المختلفة» بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والمقرر استمرارها حتى يوم الخميس 18 نوفمبر 2021 تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة.

افتتاح الدورة التدريبية الدولية بجامعة المنصورة

حضر افتتاح فعاليات الدورة التدريبية الدولية كل من الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب جامعة المنصورة، والدكتور تامر أبو السعد وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث، الدكتور باسم صلاح مدير مركز جراحة الكلى والمسالك البولية جامعة المنصورة، الدكتور محمد دوابة رئيس قسم المسالك البولية، الدكتور أحمد مصباح مقرر الدورة.

ويحاضر خلال الدورة، عدد من أساتذة جراحة المسالك البولية، بمركز جراحة الكلى والمسالك البولية، بمشاركة 13 متدرباً، من مختلف دول حوض النيل وقارة أفريقيا.

وتتضمن فعاليات الدورة تدريب المتدربين، من خلال محاضرات نظرية، وعملية، تُنقل عن طريق الفيديو كونفرانس، من داخل غرفة العمليات، كما يمكن للمتدرب الاستفسار من الجراح عن بعض تفاصيل العملية أثناء إجرائها ونقلها لقاعة المحاضرات.

ورشة عمل عن كيفية كتابة السيرة الذاتية

ومن جهة أخرى، أعلن مركز تطوير الأداء الجامعي عن عقد ورشة عمل «مجانا» لطلاب وطالبات جامعة المنصورة عن «كيفية كتابة السيرة الذاتية ومهارات اجتياز المقابلات الشخصية بنجا» يوم الأربعاء 17 نوفمبر 2021 فترة صباحية من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة 12 ظهرا «وجها لوجه» بمقر المركز تحت رعاية الدكتور أشرف محمد عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، وبريادة الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وبمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لجامعة المنصورة ومرور 50 سنة على نشأتها.