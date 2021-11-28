انطلاق الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة بنها (صور) 

أجرى الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية مفاجئة لمتابعة ماراثون الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية بعدد من الكليات، يرافقه الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة عبير الرباط عميد كلية الآداب، والدكتور رضا عبدالحليم عميد كلية الحقوق، والدكتور عبدالمؤمن شمس الدين القرنفيلي عميد كلية الفنون التطبيقية، والدكتور سامي غنيمي عميد كلية التجارة، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية.

الجولة شملت 4 كليات

واطمئن رئيس جامعة بنها، خلال جولته التي شملت كليات الحقوق، والفنون التطبيقية، والتجارة، والآداب، على سير العملية الانتخابية دون أي معوقات تواجه الطلاب.

وأكد رئيس الجامعة أن انتخابات الاتحادات تفرز نخبة سياسية واعدة كنموذج عملي للديمقراطية في التعبير عن الرأي والرأي الآخر، مشيرا إلى أن الجولة شهدت إقبال طلاب الجامعة على المشاركة في انتخابات الاتحادات الطلابية، والتي تعتبر الطريق السليم والشرعي لتكوين نخبة سياسية مستنيرة تستطيع قيادة العمل السياسي والاجتماعي في المستقبل.

سوسة: نلتزم بالأعراف والتقاليد

وأشار الدكتور جمال سوسة إلى أن الجامعة تؤكد دائما على الالتزام بالأعراف والتقاليد الجامعية، وعدم رفع أي شعارات حزبية أو دينية ، والتشديد على معاقبة كل من يخالف هذه التعليمات، وذلك لتوفير الظروف النزيهة والديمقراطية لخروج الانتخابات في أفضل صورة.

وأضاف رئيس الجامعة أن الانتخابات الطلابية تفرز قيادات شبابية طموحة تمتلك من الخبرة ما يؤهلها إلى أن تتبوأ مناصب قيادية بعد التخرج من الجامعة، وتحقيق نجاحات فى شتى المجالات الحياتية.

من جانبه قال الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن 913 طالبا وطالبة يتنافسون على انتخابات الاتحادات الطلابية على مستوى 16 كلية من كليات الجامعة، مشيرا إلى تشكيل لجان فرعية بكليات الجامعة للمتابعة والإشراف على الانتخابات وتذليل أي عقبات تواجه الطلاب.

واشار سمير الى أن الجامعة تقف على مسافة واحدة من جميع الطلاب لإجراء الانتخابات الطلابية، وإرساء مبادئ النزاهة والشفافية والمنافسة الشريفة بين الجميع، ليتمكن الطلاب من اختيار ممثليهم فى اتحادات الطلاب بإرادة حرة وفى حيادية كاملة.