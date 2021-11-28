136 ألف طن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، خلال 24 ساعة الماضية، 28 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 14601 طن، تشمل 400 طن رمل، و6760 طن يوريا، و800 طن نترات، و2465 طن فوسفات، و2098 طن حديد، و2078 طن بودرة جبس.

40553 طنا حركة الوارد من البضائع العامة بميناء دمياط

كما بلغت حركة الوارد في الميناء من البضائع العامة 40553 طنا، تشمل 15582 طن قمح، و1693 طن حديد، و1749 طن خردة، و2000 طن ذرة، و2658 طن خشب زان، و2900 طن سكر، و5123 طن عدس، و8848 طن فول.

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر في ميناء دمياط من الحاويات 846 حاوية مكافئة، تشمل خضروات (بطاطا وفاصوليا وبصل أخضر وبامية مجمدة وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (زيتون وبرسيم وأعشاب وبصل وريحان ولب)، وفواكه (بلح وفراولة ورمان)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وأمريكا وإسبانيا وألمانيا وإندونيسيا وإيطاليا وسنغافورة وسلوفينيا وهولندا.

رصيد صومعة القمح في ميناء دمياط

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 283 حاوية مكافئة، والحاويات الترانزيت 1657 حاوية مكافئة، فيما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 136056 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 101242 طنا.

قطاران محملان بالقمح يغادران الميناء

كما غادر قطاران الميناء بحمولة إجمالية 2482 طن قمح، متجهين إلى صوامع طنطا وشبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4000 شاحنة.