اعرف إزاي تاخد حقك لو شركة الكهرباء تأخرت في تركيب العداد؟

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن الإجراءات التي يجب اتخاذها في حال تأخر تركيب عداد الكهرباء وفقا للجدول الزمني من قبل إدارات وفروع شركات توزيع الكهرباء على مستوى المحافظات.

تركيب عداد الكهرباء وفقا للبرنامج الزمني

وحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عبر صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم، على توعية المواطنين بحقوقه وواجباته تجاه مرفق الكهرباء ومن بين حقوق المستهلك هو تركيب عداد الكهرباء وفقا للبرنامج الزمني.

خطوات يجب أن يتبعها المشترك عند تأخر شركة الكهرباء في تركيب العداد

وأشار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إلى أن هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها عند تأخر شركة الكهرباء في تركيب العدادات وهي كالآتي:

تقديم شكوى لشركة توزيع الكهرباء التابع لها، والتي تقدم من خلالها لتركيب العداد.

متى يلجأ المواطن إلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك؟

- في حالة عدم حل الشكوى من جانب شركة الكهرباء، يستقبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شكاوى المواطنين من مرفق الكهرباء، بحيث يقوم الشاكي بالآتي:

- استيفاء نموذج الشكوى المُعد من قبل الجهاز وتسليمه للإدارة المختصة.

- يتم تقديم طلب الشكوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أو استيفاء نموذج الشكوى المُعد من قبل الجهاز وتسليمه للإدارة المختصة.

- يتم تسليم صورة من الشكوى التي سبق وتم تقديمها لشركة الكهرباء.

- صورة من طلب تركيب العداد.

- صورة من أي إيصالات مسددة.

بحث الشكوى للعمل على حلها ويتم مخاطبة الشاكي بنتيجة الحل

- يقوم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ببحث الشكوى للعمل على حلها ويتم مخاطبة الشاكي بنتيجة الحل.