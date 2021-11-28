فتح مستشفيات الشرطة لتوقيع الكشف الطبي على الأطفال بالمجان

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل، قرر قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية فتح مستشفيات الشرطة وتوقيع الكشف الطبي على الأطفال وصرف العقاقير الطبية مجاناً لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من 20 حتى 22 الجاري، وذلك خلال الفترة المسائية من الساعة 5 إلى 8 مساءً.

الداخلية تهدف لبناء جسور الثقة مع جميع أطياف المجتمع

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن ذلك يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي للوزارة، الهادف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع جميع أطياف وفئات المجتمع، والتواصل الفعال بما يُسهم في تعميق أواصر الثقة وتعزيز قيم التضامن والتكافل والترابط بين رجال الشرطة والمواطنين، وأسفرت الجهود عن توقيع الكشف الطبي على 1175 طفلا.

كما نسق قطاع حقوق الإنسان بالوزارة مع قطاع الخدمات الطبية بإيفاد قافلة طبية إلى دور الأيتام والمعاقين خلال يوم 21 الجاري، وتم الكشف الطبي على 32 طفلا.

ولاقى ذلك استحسانا من الأطفال وأعربوا عن سعادتهم لمشاركة وزارة الداخلية لهم الاحتفال بتلك المناسبة.

زيارة عدد من طلبة المدارس لبعض الجهات الشرطية

ونظمت مديريات أمن (القاهرة - القليوبية – المنوفية - المنيا) بتنظيم زيارات لطلاب المدارس بمراحلها المختلفة لبعض الجهات الشرطية التابعة لها، مثل (إدارة شرطة النجدة – إدارة الحماية المدنية – إدارة المرور – إدارة خيالة الشرطة)، حتى يتعرف الطلاب على جانب من طبيعة عمل ومهام رجال الشرطة في حفظ أمن المواطنين والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم، كما تم تنظيم احتفالية تضمنت عروض متنوعة «مهارات ركوب الخيل، عرض لكلاب الأمن والحراسة للكشف عن المفرقعات» وتوزيع الهدايا عليهم.

ومن جانبهم، توجه القائمون على تلك الزيارات بالشكر لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع جميع فئات المجتمع ولاسيما النشء صغار السن. .