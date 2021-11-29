لأصحاب الشريحة الثالثة.. كيف تحسب استهلاكك الشهري بالقطاع المنزلي

يسعى 10 ملايين و11 ألف مشترك، من أصحاب الشريحة الثالثة بالقطاع المنزلي للعدادات التقليلدية، والذين تتراوح قيمة استهلاكهم من 101 إلى 200 كيلو وات ساعة، مع أول كل شهر، عن كيفية حساب قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء الخاصة بهم، شاملة مقابل خدمة العملاء.

كيفية حساب قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء لاصحاب الشريحة الثالثة للقطاع المنزلي

وتستعرض «الوطن»، ضمن الخدمات التي تقدمها لأصحاب الشريحة الثالثة للعدادات التقليدية، حساب قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء الشهرية للقطاع المنزلي، وفقا للصفحة الرسمية لجهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، طبقا لـ أاسعار الشرائح التي تم تطبيقها على فاتورة الكهرباء في شهر أغسطس الماضي للعام المالي 2021-2022

قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء للشريحة الثالثة للقطاع المنزلي وفقا للعام المالي 2021-2022

**الشريحة الثالثة للقطاع المنزلي والتي تتراوح قيمة الاستهلاك من 101 إلى 200 كيلووات‎‏

- سعر الكيلو وات ساعة للشريحة الثالثة للقطاع المنزلي 77 قرشًا

قيمة مقابل خدمة العملاء للشريحة الثالثة للقطاع المنزلي

- يتم احتساب قيمة مقابل خدمة عملاء 6 جنيهات

- 150 كيلووات ساعة = 121.5 جنيه

‏150 × 0.77 = 115.5 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء 6 جنيهات

‏‎- 200 كيلووات ساعة = 160 جنيها

‏ 200 × 0.77 = 154 جنيهًا

مقابل خدمة عملاء 6 جنيهات

قيمة الخصم لفرق الشريحة الثالثة للاستهلاك المنزلي بالعداد مسبوق الدفع

وكشف جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحتة الرسمية، أنه بالنسبة للعداد مسبوق الدفع «أبو كارت» يتم خصم فرق شريحة 28 جنيها من الرصيد الموجود بالعداد عندما يصل المستهلك إلى (الشريحة الثالثة - المنزلي) 101 كيلو وات ساعة.

جدير بالذكر أن وزارة الكهرباء بدأت تنفيذ خطة باستبدال 28 مليون منالعدادات التقليدية القديمة بأخرى مسبوقة الدفع خلال 7 سنوات