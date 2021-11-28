ضبط هارب من تنفيذ 186 حكما وعقوبات بالحبس 313 سنة ببورسعيد

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط هارب من تنفيذ 186 حكمًا وعقوبات بالحبس 313 سنة بمحافظة بورسعيد.

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بإدارة شرطة موانئ بورسعيد، من ضبط «أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة بورسعيد» مطلوب التنفيذ عليه في «186» حكما قضائيا وغرامة في قضايا «تزوير – تهريب»، بإجمالي عقوبات بالحبس بلغت «313 سنة»، وغرامات مالية بلغت 57000 جنيه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

وفي سياق آخر، وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية، مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ، وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، وأسفرت عن الآتي:

ضبط «8» قطع سلاح ناري وأبيض.

ضبط «20» قضية اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها «كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة»، بحوزة «25» متهما لـ14 منهم معلومات جنائية».

تنفيذ «5231» حكما قضائيا متنوع.