الاتصالات: إضافة 25 خدمة جديدة على بوابة مصر الرقمية خلال أسابيع

قال الدكتور أحمد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن عدد الخدمات المقدمة على بوابة مصر الرقمية 94 خدمة حتى الآن، لافتا أنه خلال أسابيع سيتم إضافة 25 خدمة أخرى، كما أنه جاري تجهيز 50 خدمة، ليكون إجمالي الخدمات المقدمة 500 خدمة مع حلول عام 2030.

4 ملايين مشترك في بوابة مصر الرقمية

وأضاف «العطار»، خلال لقاء ببرنامج «الصدى»، المذاع على شاشة extra news، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن عدد المشتركين تخطى 4 ملايين مشترك في بوابة مصر الرقمية، وإجراء 13 مليون معاملة، منها استعلامات وطلبات لم تكتمل.

وأشار إلى أنهم يتوقعون بأن يبلغ عدد المسجلين بالبوابة ما بين 15 لـ 18 مليون شخص، «هذا هو الرقم الذي نرغب في السعي له حتى عام 2023، وأتمنى أن يصل عدد المشاركين لـ 10 ملايين العام المقبل، ثم الوصول لـ 18 مليونا في العام الذي يليه مع زيادة الخدمات».

70% من معاملات التموين تتم عبر البوابة

وأوضح أنه لا يوجد فجوة رقمية لدى الشعب المصري، وأصبح الجميع يستطيع التعامل مع الكمبيوتر، «اللي مبيعرفش بيجيب حد يساعده»، لافتا إلى أن 70% من معاملات التموين تتم عبر البوابة وليس المكاتب، كما تتلقى البوابة من 10 إلى 15 ألف استعلام عن الملف التأميني يوميا، إضافة للاستعلام عن رخص السيارة.

وتقدم بوابة مصر الرقمية العديد من الخدمات الحكومية إلى مختلف المواطنين، سواء في التموين أو الأحوال المدنية أو الرخص أو المركبات، حيث يستطيع المواطنون إنهاء الخدمات المختلفة في دقائق معدودة، لذا تستعرض «الوطن» خدمات بوابة مصر الرقمية.

أبرز الخدمات التي تقدمها بوابة مصر الرقمية

بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي.

- بدل تالف لبطاقة الرقم القومي.

- إصدار شهادة وفاة مميكنة ومطبوعة مسبقاً.

- إصدار شهادة ميلاد مميكنة ومطبوعة مسبقاً.

- إصدار بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين.

- تفعيل بطاقة التموين.

- النقل من محافظة إلى محافظة أخرى.

- ضم أفراد الأسرة.

- الفصل الاجتماعي.

- إضافة الأبناء، وهم غير المقيدين على بطاقة التموين.

- الاستعلام عن الصرف.

- إضافة الزوجة، وهي غير المقيدة تموينياً.

- إضافة صرف تموين، وذلك لمستحقي الخبز فقط.