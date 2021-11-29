الصين تعلق رحلات شركة الخطوط الجوية الفرنسية بسبب «كورونا»

علقت السلطات الصينية، اليوم الاثنين، رحلات شركة الخطوط الجوية الفرنسية الـ4 بين العاصمة الفرنسية «باريس» وتيانجين، الواقعة في شمالي الصين، بسبب إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقالت «إدارة الطيران المدني» الصينية، في بيان على موقعها على الإنترنت، إن الاختبارات أثبتت إصابة 11 راكبا بـ «كورونا» على متن طائرة تابعة للشركة الفرنسية في 12 نوفمبر الجاري، لدى وصولهم إلى الصين، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي اليابان، أوضح رئيس وزراء البلاد، فوميو كيشيدا، اليوم الاثنين، أن بلاده ستنظر في زيادة التدابير لتشديد الضوابط على حدودها مع انتشار سلالة كورونا الجديدة التي تحمل اسم «أوميكرون» في جميع أنحاء العالم.

وكان الأطباء في جنوب أفريقيا، أعربوا في وقت سابق، عن قلقهم من سرعة انتشار «أوميكرون» بين الشباب، وتم تسجيل أول إصابة بالسلالة الجديدة، بـ بوتسوانا يوم 11 نوفمبر الجاري، لدى مواطن من جنوب أفريقيا.

وتم الإبلاغ عن سلالة «كورونا» الجديدة التي تعرف باسم «بي.1.1.529»، من قبل جنوب أفريقيا في 24 نوفمبر الجاري، بعد ظهور أول حالة مؤكدة به في عينة تم جمعها في 9 نوفمبر الجاري.

«اليابان» تغلق حدودها أمام الأجانب القادمين من 9 دول

وأضاف «كيشيدا» للصحفيين، أن حكومته اتخذت إجراءات ولديها إحساس قوي بالأزمة، مشيرا إلى إغلاق بلاده حدودها أمام الأجانب القادمين من 9 دول من بينها جنوب أفريقيا حتى أمس الأحد.

وقال إن بلاده ستحظر دخول الزوار الأجانب اعتبارا من غدا الثلاثاء، مضيفا أنه بوسع اليابانيين العائدين من دول محددة الدخول لكن سيتعين عليهم البقاء في حجر صحي، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

وفي المكسيك، سجلت وزرة الصحة، 1050 إصابة بـ«كورون» و38 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 3883842 حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات إلى 293897 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».