توزيع حلويات على مرضى الفشل الكلوي والاحتفال بمريضة كورونا في دمياط

شدد الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، على أهمية الدعم النفسي للمصابين بفيروس كورونا، والتي لا تقل أهمية عن تطبيق البروتوكولات العلاجية ، متابعا دور الدعم النفسي داخل مستشفيات الحجر الصحى يتماشى مع الجهود المبذولة التي تقوم بها الدولة لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

الاحتفال بعيد ميلاد مريضة داخل مستشفى العزل

وفي إطار ذلك شهد مستشفى الأمراض الصدرية المخصص لعزل حالات كورونا، أمس، احتفالا بعيد ميلاد مريضة بالمستشفى، بقيادة الدكتور محمد فايد مدير المستشفى.

توزيع حلويات المولد على مرضى الفشل الكلوي بمستشفى فارسكور

كما قام الدكتور رضا الصديق مدير مستشفى فارسكور المركزى، بتوزيع حلويات المولد على مرضى الكلى الصناعي يوم المولد النبوى الشريف تطبيقا لمبادرة الدعم النفسي للمرضى تحت إشراف إدارة الإعلام والتربية السكانية وإدارة الإعلام والتثقيف الصحى.

المبادرة تستهدف تقديم الدعم النفسي لمرضى كورونا و الأطقم الطبية

وتستهدف هذه المبادرة تقديم كل أشكال الدعم النفسي للحالات المصابة بفيروس كورونا، وكذلك الأطقم الطبية من الأطباء والممرضين داخل مستشفيات العزل الصحي.

إدارة الإعلام بصحة دمياط تكثف حملات التوعية بأعراض فيروس كورونا

وكثفت إدارة الإعلام بصحة دمياط، من جهود التوعية والنشر على صفحات التواصل الإجتماعي من أجل الحد من أعراض القلق والتوتر فى هذه المرحلة، حيث إن مريض فيروس كورونا له وضع خاص عن المرضى الآخرين، ولذلك يحتاج إلى دعم نفسى أكبر بمستشفيات الحجر الصحى.