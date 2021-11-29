ضبط 3 أشخاص غسلوا 22 مليون جنيه من تجارة المخدرات بكفر الشيخ

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط ثلاثة عناصر إجرامية؛ لقيامهم بغسل قرابة 22 مليون جنيه في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني والأمن العام)، من اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال تشكيل عصابي ضم (3 أشخاص - لإثنين منهم معلومات جنائية – مقيمين بنطاق محافظة كفر الشيخ)؛ لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.

غسل 22 مليون جنيه من المخدرات

وقام المتهمون بغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات؛ بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ (22 مليون جنيه تقريبًا).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.