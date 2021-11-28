ضبط 1224 قضية تموينية في 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم «الغش التجارى والصناعى - السلع مجهولة المصدر - الاستيلاء على المال العام - المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي - المنتجات غير الغذائية المغشوشة وذات العلامات التجارية المقلدة».

ضبط 28 قضية اسطوانة بوتاجاز

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط «1224» قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، تنوعت بين «367 قضية مخابز ودقيق»، «38 قضية غش غذائي»، «33 قضية لحوم ودواجن وأسماك»، «24 قضية غش غير غذائي»، «28 قضية اسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية».

ضبط 1,850 طن من الأسمدة الزراعية المدعمة

وفي الإسكندرية، تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط «المدير المسئول عن محل لبيع الأسمدة الزراعية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة ثان العامرية»؛ لقيامه بمزاولة نشاط تجاري غير مشروع في مجال الغش التجاري، وبحوزته «1,850 طن من الأسمدة الزراعية المدعمة والتي تصرف فقط من خلال الجمعيات الزراعية ومحظور تداولها بالأسواق داخل شكائر بدون فواتير أو مستندات ومحظور تداولها بالأسواق».

وفى ذات السياق ضبط «المدير المسئول عن مخزن للمواد الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة محرم بك»؛ لقيامه بمزاولة نشاط تجاري غير مشروع في مجال الغش التجاري، وبحوزته «8000 عبوة من المقرمشات أنواع مختلفة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي».