ضبط 169 تاجرًا ومتعاطيًا للمخدرات في المحافظات.. بينهم 6 سائقين

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت تلك الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 56 سلاحا ناريا، بحوزة 48 متهمًا، تنفيذ 47807 أحكام قضائية متنوعة، كما جرى 158 قضية مخدرات بحوزة 161 متهمًا، تنوعت بين «6٫775 كيلو جرام بانجو، 5٫122 كيلو جرام حشيش، 2٫480 كيلو جرام هيروين، 1٫310 كيلو جرام أستروكس، 2٫105 كيلو جرام شابو، 466 جرام آيس، 320 جرام بودر، 255 جرام هيدرو، 60 جرام أفيون، 1735 قرصًا مخدرًا».

ضبط تشكيل عصابي

جرى ضبط تشكيل عصابي، ضم 4 متهمين، ارتكبوا 6 حوادث متنوعة، و17 متهمًا، و15 آخرين لممارستهم أعمال البلطجة.

ضبط 286 دراجة نارية مخالفة، إعادة 6 سيارات مسروقة، وضبط 27239 مخالفة مرورية، كما جرى فحص 40 من سائقي السيارات على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 8 منهم.