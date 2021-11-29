ضبط 8500 دون كمامة.. وملاحقة حائزي وتجار المخدرات

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 8409 أشخاص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وجرى التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ8380 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 29 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

تحرير 892 مخالفة للمحلات المخالفة

كما أسفرت الحملات الأمنية بحسب بيان، عن تحرير 892 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 211 قضية في مجال منع تداول الشيشة، بإجمالى مضبوطات 1115 شيشة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، والحملات مستمرة حفاظا على حياة المواطنين.

ملاحقة العناصر الإجرامية وضبط 850 جرام هيروين

وفي سياق آخر، واصل قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة، جهود استهداف وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي وتجار المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، ما أسفر عن ضبط 2 من العناصر الإجرامية، مقيمان بدائرة قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة، وبحوزتهما «بندقية خرطوش، فرد محلي، طلقات مختلفة الأعيرة، 850 جراما لمخدر الهيروين، مبلغ مالي، و3 هواتف محمولة» حال وجودهم بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية.

كما أسفرت الحملات عن ضبط «أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة»، وبحوزته «طبنجة، طلقات لذات العيار، 500 جرام لمخدر البودر، مبلغ مالي، و3 هواتف محمولة»، حال وجوده في دائرة قسم شرطة العجوزة.

وجرى ضبط «عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور»، وبحوزته «فرد محلي، طلقتان لذات العيار، كمية من مخدر الحشيش، وهاتف محمول» حال وجوده في دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامي، والمبالغ المالية من متحصلات البيع، والهواتف للاتصال بعملائهم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.