حكاية «طفل الشيشة» الذي تسبب في سجن أمه وخاله بالغربية

أصدر المستشار أحمد حسن المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية، بمحافظة الغربية، اليوم، توجيهاته العاجلة رئيس نيابة مركز السنطة، بسرعة إنهاء إجراءات تنفيذ العقوبة الموقعة في واقعة «طفل الشيشة»، والذي لم يتجاوز عمره سنتين، وتسبب في سجن أمه وخاله لتورطهما في عدم مراعاه حقوق الطفل، ونشرهما صورا له حال تدخينه الشيشه وحمله لـ«لي بلاستيكي»، واستخدامه سيجارة تبغ في يده، وهو ما يتنافي مع الأعراف والقوانين الدولية للحماية حقوق الطفل.

النيابة العامة تأمر بتنفيذ عقوبة السجن على الأم والخال

كما شدد المحامي العام بطنطا في توجيهاته إلى مساعديه من أعضاء وفريق النيابة العامة، بنشر صيغه الحكم وحيثياته للرأي العام، وردع كل المخالفين من مروجي عدم مراعاة حقوق الطفل ورعايته، تنفيذا للوائح وقوانين حقوق الطفل والإنسانية.

المحامي العام: المتهمون لم يراعوا حقوق الطفل

واستدعى المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية والدة الطفل وخاله، عقب تداول صورة على صفحات مواقع «سوشيال ميديا»، وهو يدخن الشيشة، ووتم سؤالهما وتقرر حبسهما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي أجريت بعد إدانتهما.

إحالة الأم وخال الطفل إلى المحاكمة

وقرر المحامي العام بطنطا بإحالة الدعوى إلى محكمة جنح السنطة، والتي أدانت بدورها والده الطفل وشقيقها وعاقبت الأولي بالسجن سنتين بينما الخال حضوريًا بالحبس ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه وذلك لتعريض حياة الطفل للخطر.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن التشهير بالطفل في أوائل العقد الأول من عمره حال تناوله سجائر مدخنة دون تجاوز السن القانوني للبلوغ.

وأيدت محكمة جنح السنطة بالسجن قضائيا للسيدة «م.ن» لمدة عامين، وشقيقها لمدة 6 أشهر، وكفالة 500 جنيه لاتهامهما بالإساءة للحقوق الطفل وتعريض حياته للخطر الموت.