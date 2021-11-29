ضبط 2 طن دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء بالفيوم

تمكنت حملة مكبرة لإدارة التموين بطامية، بمحافظة الفيوم، من ضبط 2 طن دقيق بلدي مدعم مخصصص للمخابز البلدية، ومحظور بيعه أو تداوله أو التصرف فيه، وذلك داخل أحد المخابز البلدية قبل أن يتم تهريبها للسوق السوداء.

تهريب 2 طن دقيق بلدي

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد تعيلب مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود بلاغاً من إدارة تموين طامية، بضبط 2 طن دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز ومحظور بيعه أو تداوله، وذلك داخل أحد المخابز البلدية بقرية منشأة الجمال بنطاق المركز، استعداداً لبيعهم في السوق السوداء، وتحقيق أرباح مالية طائلة من فارق السعر.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وقال المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، في تصريحات صحفية، إنّ المديرية تكثف من حملاتها وجهودها، وتشدد الرقابة التموينية على الأسواق، والمحلات التجارية، والأنشطة التموينية، لضبط الأسعار، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين في حالة ثبوت أي مخالفة.

ضبط مخالفات تموينية بالجملة

وأشار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، إلى أنّ إدارة التموين بطامية شنت حملة أمنية مكبرة، برئاسة محمد إمبابي مدير إدارة الرقابة التموينية، ومحمد عيد فهمي رئيس الرقابة على المخابز، وعضوية جمعة أبو الدهب، وأحمد ممدوح، وعلي فاروق، وعماد إمبابي، مفتشي التموين.

وكشف وكيل الوزارة أنّ الحملة أسفرت عن ضبط 37 شيكارة دقيق بلدي مدعم يعادل 2 طن، قبل بيعهم في السوق السوداء، كما تم ضبط مخالفتي نقص وزن لإنتاج خبز ناقص عن الأوزان القانونية.

ضبط مخالفات مواصفات إنتاج الخبز

كما أسفرت الحملة عن ضبط 3 مخالفات مواصفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، و25 مخالفة عدم إعطاء بون صرف خبز، وعدم وضع قائمة تشغيل، وعدم احتفاظ بسجل التفتيش، وكذا عدم نظافة أدوات العجين. وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.