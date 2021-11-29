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محمود مسلم

ضبط 378 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب:

الوطن
01:12 م | الإثنين 29 نوفمبر 2021
ارشيفية

ارشيفية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم «الغش التجاري والصناعي - السلع مجهولة المصدر - الاستيلاء على المال العام - المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي - المنتجات غير الغذائية المغشوشة وذات العلامات التجارية المقلدة».

ضبط 278 قضية مخابز ودقيق

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط «275 قضية مخابز ودقيق، 42 قضية غش غذائي، 21 قضية لحوم ودواجن وأسماك، 14 قضية غش غير غذائي، 26 قضية إسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية. 

 

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