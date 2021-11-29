كيف تحصل على شقة قيمتها مليون جنيه بفائدة 3%.. لو مرتبك من 5 لـ 10 آلاف

تقسم مباردة التمويل العقاري بفائدة 3% التي أطلقها رئيس الجمهورية في مارس الماضي، شرائح الدخل خاصة بالمستفيدين، ما بين محدودي الدخل ومتوسطي الدخل، واشترط في الفئة الأخيرة أن يتراوح الراتب الشهري ما بين 5 إلى 10 آلاف جنيه.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها موقع «الوطن» نستعرض في السطور التالية، شروط وخطوات حصول متوسطي الدخل على وحدة سكنية «شقة» ضمن مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%، وفق بيانات البنك المركزي المصري، في السطور التالية.

شروط حصول متوسطي الدخل على وحدة سكنية في مبادرة التمويل العقاري

وحتى يتمكن أصحاب الدخل المتوسط من الحصول على شقة ضمن مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% يجب أن تتوفر الشروط الآتية.

- أن يكون المتقدم للحصول على شقة سكنية مصري الجنسية.

- يشترط ألا يكون المتقدم أو زوجته سبق لأحد منهما في وقت سابق الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري.

- يشترط لا يتجاوز سن المتقدم عن 60 سنة.

- يشترط أن يكون الحد الأقصى للدخل المتقدم 10 آلاف جنيه شهريا و14 ألف جنيه للأعزب بالنسبة لمتوسطي الدخل.

- يلتزم المتزوج بدفع مقدم 20% من إجمالي سعر الشقة السكنية، أما الأعزب من متوسطي الدخل، يلتزم بدفع 15% من إجمالي سعر الوحدة السكنية، أما أصحاب المعاشات يشترط سداد 40% من سعر الشقة.

خطوات الانضمام لمبادرة التمويل العقاري

- يتقدم الشخص الذي يرغب في الحصول على شقة إلى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بطلب بهدف الحصول على خطاب للشقة المخصصة له.

- الذهاب إلى مقر صندوق الإسكان الاجتماعي، لتسليم الملفات الخاصة بالشقة لتحميلها على النظام المخصص في الصندوق.

- يقوم الصندوق بإرسال البيانات إلى البنك وبدوره يقوم بالاستعلام من خلال شركة المصرية للاستعلام الائتماني.

- يصدر قرار من جهات التمويل «صندوق الإسكان أو شركات التمويل العقاري» لبدء التنفيذ بعد الانتهاء من الاستعلام، مع وضع الموافقة الائتمانية على النظام.

- يتم التواصل مع العميل بعد حصوله على الموافقة، لمعرفة النظام الخاص بالدفع والقيمة المطلوبة، واستكمال البيانات.

- يتوجه العميل إلى البنك الخاص به، في الخطوة الأخيرة بهدف استكمال البيانات به وكتابة العقود الثلاثية للوحدة السكنية، بحيث يتم توقيع المالك على العقد كطرف أول بائع والعميل طرف ثان مشتري وعلى أن تكون جهة التمويل طرفا ثالثا ممولا للوحدة السكنية.