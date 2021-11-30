السيطرة على حريق شقة سكنية بشمال سيناء

سيطرت الحماية المدنية بمدينة العريش، على حريق شب بشقة سكنية بحى المساعيد غرب العريش صباح اليوم الثلاثاء، وقال شهود عيان لـ «الوطن»، إنهم اتصلوا بالنجدة والمطافى للإبلاغ عن حريق ودخان يخرج من إحدى الشقق السكنية بعمارات المساعيد غرب العريش، وعلى الفور وصلت سيارات الأطفاء التى نجحت في السيطرة على النيران بالشقة.

الحريق بدون خسائر بشرية وتمت السيطرة على النيران

وأكد الشهود أنه لم تحدث أى خسائر بشرية، باستثناء تعرض أحد الشباب للاختناق أثناء مساعدته فى إطفاء الحريق وتم نقله إلى مستشفى العريش العام بسيارة إسعاف لعلاجه.

وأعلنت رئاسة حى المساعيد فى بيان، أنه لا توجد خسائر فى الأرواح جراء الحريق، وأن أسباب الحريق مازالت قيد التحقيقات بعد إبلاغ الجهات المعنية.

فتح التحقيق فى حريق شقة المساعيد

فيما وصل إلى مكان الحادث فريق من المحققين لكتابة المحضر وكشف أسباب الحريق والوقوف على حالة الشقة والشقق الآخرى المجاورة.

ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة بشمال سيناء

من جهة أخرى شهدت أجواء شمال سيناء ارتفاع درجات الحرارة صباح اليوم، على غير العادة وبشكل غير مسبوق خلال الشهرين الآخرين، حيث تخطت درجات الحرارة 30 درجة مئوية، وكانت الشبورة المائية قد سيطرت على معظم الطرق الرئيسية فى شمال سيناء الواصلة بين العريش والقنطرة شرق وقرى بئر العبد، وطريق العريش الشيخ زويد رفح، وطريق الآوسط المؤدى الى وسط سيناء.

هذا وحذر خبراء الآرصاد بأن المنطقة تشهد تقلبات مناخية مفاجئة، داعية المواطنين اخذ الحيطة والحذر، وعدم تخفيف ملابس الآطفال.