وكيل النواب يفتتح الجلسة العامة.. إحالة تقارير الاقتراحات ومناقشة قانون التكنولوجيا المالية

افتتح المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، لاستكمال ما جاء في جدول الأعمال.

مناقشة مشروع قانون التكنولوجيا المالية

ومن المقرر أن يواصل المجلس مناقشة مشروع قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية.

وتشهد الجلسة أيضًا، إحالة تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب.

وجاءت قائمة الاقتراحات المقدمة من النواب كالتالي:

1. محمد حمدي دسوقي، بشأن تشغيل المخابز المدرجة بالمرحلة الثانية والثالثة بمحافظة أسيوط.

2. إبراهيم أبو شعيرة، بشأن فتح مخبزين آليين (خبز بلدي) بمركز ومدينة الشيخ زويد – محافظة شمال سيناء.

3. محمد السعيد عوض، بشأن إنشاء مكتب تموين مطور فى قرية طوخ الأقلام مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية.

4. أحمد الشريف، بشأن إنشاء مكتب تموين بمنطقة زاوية عبد القادر والتابعة لحى العامرية أول بالأرض التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية محافظة الإسكندرية.

اقتراحات بشأن المدارس

5. زكريا حسان، بشأن إنشاء مجمع مدارس (ابتدائي – إعدادي – ثانوي) لخدمة قرية الحواويش بحري وقبلي والقرى المجاورة بمركز أخميم محافظة سوهاج.

6. محمود أبو الخير، بشأن إجراء توسعات وإنشاء جناح جديد بمدرسة منشأة برديس الابتدائية الجديدة بمركز البلينا بمحافظة سوهاج.

7. محمد عبدالحميد هاشم، بشأن إنشاء مدرسة ابتدائي بقريتي الشراقوة البحرية، البلاصي مركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ.

8. إبراهيم أبو شعيرة، بشأن استكمال العمل بإحلال وتجديد مدرسة الفارابي الثانوية المشتركة بقرية الجورة إدارة الشيخ زويد التعليمية في محافظة شمال سيناء.

9. محمد نجيب خالد نور الدين، بشأن إقامة مدرسة ثانوية صناعية مشتركة على مساحة فدانين بحوض النقاقيل زمام مركز الجمالية بمحافظة الدقهلية.

اقتراحات المجال الطبي

10. زكريا حسان، بشأن تركيب بوكسات تليفونات أرضية بقرية الكولا في مركز أخميم بمحافظة سوهاج.

11. إبراهيم أبو شعيرة، بشأن بناء مركز شباب فى قرية أبو طويلة بمدينة الشيخ زويد – محافظة شمال سيناء.

12. إبراهيم عويس، بشأن إزالة المبنى الإداري المتهالك بمركز شباب أجهور الصغرى في مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

13. عبدالمنعم عبد العليم، بشأن تدعيم مستشفى سنورس المركزي بمحافظة الفيوم، بـ5 أجهزة تنفس صناعي للأطفال حديثي الولادة.

14. محمد السعيد عوض، بشأن إنشاء وحدة إسعاف داخل الوحدة الصحية بقرية الزهايرة بمركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية.

15. إلهامى البارودي، وخليفة رضوان، بشأن سد العجز الشديد بقوة التمريض بمستشفى سوهاج الجامعي في محافظة سوهاج.

16. إبراهيم عويس، بشأن تحويل وحدة طب الأسرة في ميت حلفا التابعة للإدارة الصحية بقليوب إلى مركز طبي محافظة القليوبية.

17. أحمد الشريف، بشأن إنشاء مدرسة تمريض بنين بالعامرية بمحافظة الإسكندرية.

اقتراحات بشأن الطرق

18. علاء سليمان، بشأن إنشاء كوبري لعبور المشاة أمام مصلحة الكهرباء بمنطقة الأربعين بالطريق السريع في محافظة أسيوط.

19. مجاهد نصار، بشأن إنشاء موقف وجراج متعدد الطوابق يستوعب جميع مواقف السيارات المنتشرة بالميدان بمدينة شبرا الخيمة – محافظة القليوبية.

20. محمد السعيد عوض، بشأن تغطية الجنابية الموازية لترعة البوهية، لتوسعة طريق السنبلاوين برهمتوش في محافظة الدقهلية.

21. مجدى الأمير، بشأن إحلال وتجديد كوبري المعلمين الذي يقع على البحر الصغير بمركز ومدينة المنزلة في محافظة الدقهلية.

22. ناصر عثمان، بشأن إحلال وتجديد كوبري قرية النواورة على ترعة نجع حمادي الشرقية بمركز البداري في محافظة أسيوط.

23. جمال الشورى، بشأن إنشاء شبكة مياه شرب لمدينة النجيلة غرب بمحافظة مطروح.

اقتراحات بشأن محطات المياه

24. زكريا حسان، بشأن استكمال خدمة الصرف الصحي لقريتي العزبة والعرب – مركز أخميم – محافظة سوهاج.

25. عبدالباقي تركيا، بشأن إحلال وتجديد وتطوير محطة معالجة جميزة بنى عمرو، ومحطة عودة سالم – مركز ومدينة ديرب نجم في محافظة الشرقية.

26. عادل عامر، بشأن إقامة محطة لمياه الشرب بقرية أبو الغيط بمركز القناطر الخيرية في محافظة القليوبية.

27. إبراهيم عويس، بشأن إقامة محطة لمياه الشرب بقرية أبو الغيط بمركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية.

28. محمد سعد الصمودي، بشأن تطوير محطة مياه الشرب بمركز مطوبس محافظة كفر الشيخ.

29. جمال الشورى، بشأن إنشاء شبكة مياه شرب لمدينة براني محافظة مطروح.

30. أحمد حتة، بشأن تبطين ترعة بقرية منشأة حلفا التابعة لمركز العدوة – محافظة المنيا.

31. هاني مصطفى خضر، بشأن إنشاء كوبري على بحر شبين الكوم يربط الوحدة المحلية بشنوان بالوحدة المحلية باصطباري محافظة المنوفية.

32. مجاهد نصار، بشأن إنشاء مدارس للتمريض فى المراكز الطبية والصحية بمدينة شبرا الخيمة في محافظة القليوبية.