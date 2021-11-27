قاضي المنصورة لمغتصب طفلته: وطأت بنتك ونهشت لحمك وذبحت الأبوة (فيديو)

وجه المستشار بهاء الدين المري، رئيس محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم، كلمات قاسية إلى ‏مغتصب ابنته قبل النطق بحكم إعدامه شنقا بإجماع الآراء، وبعد الاطلاع علي رأي مقتي الجمهورية.

وقال القاضي: «جَثوتَ للرَّذيلةِ بين يَدَيْ أولادِكَ، وفَسَقْتَ بإحدَى البَنات، وجئتَ ما لم يُؤتَ في عصر الجُهلاء، وأَدَ أهلُ الجاهليةِ البَناتِ، ولكنَّ أحدَهُم لم يَطَأ بنتَه، أمَّا أنتَ، فوَطَأتَ بنتَكَ، نَهَشْتَ لَحْمَك، ذبَحتَ الأُبُـوَّةَ وأحَلتَ رابطَةَ الدَمِ إلى مَاءٍ مَهين، ومن عَجَبٍ أنَّ تَحتَكَ زَوجَتين في عِصمَتك».

القاضي لـ المتهم: المحكمة لم تجد لك سبيلا للرأفة

وأضاف «المري»، في كلماته: «إنَّ المَحكمةَ بصَددِ المُداولةِ، لم تَجِدْ لكَ سَبيلاً للرأفة، ولا مُتسعًا للرحمة، فَحَقَّ عليكَ حَدُّ العقاب الأقصَى لاغتصَاب الأصُولِ للفروعِ جَزَاءً وفاقًا، وهو ما اقتَضَي أخْذَ رأيِ فضيلةِ مُفتي الجُمهورية، فأجَازَهُ شَرعًا، لإفسَادِكَ في الأرض.

وأشار إلى المتهم : «فمَثَلُكَ، كمَثَلِ وَرَم خَبيثٍ في جِسْم هذا المُجتمع، وجَبَ أن يُجتَثَّ ليُوقَى سُمَّه، والقُضاةُ أُسَاةُ المُجتمع؛ فحقَّ عليهم اجتثاثُه، فقد يكونُ في مَوتِـكَ بهذا القضاءِ، عِبرةٌ للناسِ خَـيرٌ من حياتِك».

الحكم بإعدام المتهم باغتصاب ابنته

وقررت هيئة المحكمة برئاسة المستشار بهاء الدين المري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سعيد السمادونى ومحمد الشرنوبى وهشام غيث، وسكرتارية محمد جمال ومحمود عبدالرازق، بإعدام المتهم شنقا وذلك في القضية رقم 12816 لسنة 2021 جنايات قسم أول المنصورة والمقيدة برقم 2094 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة.

وأحيل المتهم إلي محكمة جنايات المنصورة، بعد اتهامه بمواقعة ابنته الطفلة «آية»، 15 عاما، بغير رضاها في الجراج المجاور لسكنه في مدينة المنصورة، مهددا إياها بالبطش والضرب إذا أخبرت أحدا حال إفشاء أمر ذلك الفُحش ، إلا أن توأمها اكتشفت ما حدث بعدما رأت المجني عليها وهي تبكى عقب ارتكاب الواقعة، وأبلغت والدتهما، حال كون المتهم ممن لهم سلطة على المجنى عليها ومن أصلابها «والدها» على النحو المبين بالتحقيقات.