إخماد حريق هائل نشب في محل ملابس بالمحلة الكبرى

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية، اليوم، من السيطرة على حريق هائل اندلع بمحل ملابس تجاري بشارع البوسطة بقرية بشبيش، إثر حدوث ماس كهربائي مفاجئ، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء قبل امتدادها للمنازل المجاورة، دون وقوع إصابات أو ضحايا.

حريق محل ملابس بالمحلة

كان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من العميد عصام مصطفى، مأمور مركز شرطة المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بورود بلاغ حول اندلاع حريق هائل بمحل ملابس تجاري بدائرة مركز المحلة.

وانتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف العقيد خالد عبدالفتاح، رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، إلى جانب قوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث.

اندلاع الحريق بمحل تجاري إثر حدوث ماس كهربائي مفاجئ

وباشر الرائد محمد عمارة، رئيس مباحث مركز شرطة المحلة، متابعة تطورات الحادث، وتبيّن اندلاع الحريق بمحل تجاري إثر حدوث ماس كهربائي، دون وقوع إصابات أو ضحايا في الحادث.

بينما أفاد شهود عيان من أهالي قرية بشبيش، أن الحريق اندلع والتهمت النيران محل الملابس بشكل مفاجئ، وامتدت إلى محتويات أقسام ومخزن المحل، وتم السيطرة على موقف بعدما تم الدفع ب3 سيارات إطفاء دون وقوع إصابات أو ضحايا في الحادث.

إجراء التحريات لكشف ملابسات الحريق

فيما كلفت إدارة البحث الجنائي، بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث وتقدير قيمة الخسائر والتلفيات.