تفاصيل جديدة عن أول دولة ظهر فيها المتحور «أوميكرون».. ليست جنوب إفريقيا

قالت السلطات الصحية في هولندا، اليوم الثلاثاء، إن متحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون»، كان موجودًا في البلاد قبل فترة من العدوى على 13 راكبًا على رحلتين قادمة من جنوب إفريقيا، إذ جرى التعرف على أوميكرون في هولندا بالاستعانة بعينتين من اختبارين أخذتا في البلاد في الفترة بين 19 و 23 نوفمبر أي قبل الإبلاغ عن اكتشاف المتحور للمرة الأولى في جنوب أفريقيا، حسبما ذكرت شبكة «BBC»البريطانية.

شكوك حول ظهوره في أوروبا

وظهر المتحور الجديد بالتزامن مع عينات أخرى، أخذت قبل يوم 26 نوفمبر، وهوما يثير الشكوك حول ظهوره في وقت مبكر في أوروبا قبل إفريقيا، ورغم اكتشاف أوميكرون في بوتسوانا في الشهر نفسه، جرى إبلاغ منظمة الصحة العالمية به في 24 نوفمبر.

أول دولة أوروبية أبلغت عن «أوميكرون»

وأوردت وكالة الأنباء الفرنسية، أن بلجيكا هي أول دولة أوروبية أبلغت عن وجود «أوميكرون»، متغير فيروس كورونا الجديد في 22 نوفمبر، مؤكدة أنه نوع مختلف يثير القلق و لا يزال غير معروفًا، إذا كان يسبب مرضًا أكثر خطورة من السلالات السابقة.

وعن أهمية تحديد مكان ظهور متحور كورونا الجديد، قالت شيماء هواري، استشاري الطب الوقائي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن تحديد مكان ظهور متحور جديد لفيروس بهذه الخطورة أمر مهم، من أجل صناعة لقاحات فعالة ضد السلالة المتحوة.

وأشارت «هواري» إلى وضع جدول لطرح اللقاحات في الأسواق في ظل التحورات الذي يشهدها فيروس كورونا، موضحة أن متحور «دلتا» الذي عرف بانتشاره السريع يختلف عن «أوميكرون»، ولكن الفارق هنا الغموض الذي يسيطر على المكان الأصلي لظهوره ومدى خطورته وانتشاره.

«أوميكرون» مثير للقلق

وتشهد دول العالم حالة كبيرة من الذعر بعد ظهور متحور كورونا الجديد «أوميكرون» بعد إعلان جنوب أفريقيا وجود إصابات بالسلالة الجديدة، وانتقالها لعدد من دول العالم التي أعلنت حكوماتها عن اكتشاف إصابات جديدة بالمتحور الجديد «B.1.1.529»، الأمر الذي استدعى رفع حالة التأهب في تلك البلدان خاصة بعد تصنيف منظمة الصحة العالمية له بأنه متحور مثير للقلق.