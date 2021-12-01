أسرة الدلنجات بعد استجابة الرئيس بعلاج طفليهم: «شكرا يا سند الغلابة»

في لفتة إنسانية، وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاستجابة الفورية لاستغاثة أسرة، مقيمة بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، حيث أمر بعلاج 2 من أبنائها، وهما: محمد 10 سنوات، وصابر 8 سنوات، نتيجة إصابتهما بضمور في الخلايا الشبكية والحركية، وفقد الرؤية والحركة، وعدم قدرة الأسرة على تحمل تكاليف علاج أبنائها، وبدورها، وجَّهت الأسرة الشكر للرئيس «شكرًا للرئيس الإنسان سند الغلابة».

معاناة الأسرة لمدة 9 سنوات بسبب أطفالهم

عانت أسرة الطفلين 9 سنوات، فقد بدأت معاناة الأسرة في علاج طفلهم الأول «محمد» منذ عمر عام واحد، بعد إصابة الطفل بخلل في الكلى، وإصابته أيضًا بمرض السكري، حتى بلوغ الطفل الخامسة من عمره، أصيب الطفل بضمور في الخلايا الشبكية والحركية، وفقدان الرؤية والحركة، وبعد عامين فقط أصيب الطفل الثاني بنفس الأمراض، واستمرت الأسرة في البحث عن علاج لأطفالهم، ولكن لم تتوافر الظروف المادية للأسرة في تحمل مصاريف العلاج، الأب صاحب 36 عاما، عامل زراعي، وزوجته ربة منزل.

سرعة استجابة الرئيس لاستغاثة أسرة الطفلين بعد سنوات من المعاناة

بدأ «هاني» وزوجته السماع عن استجابة الرئيس السيسي لعلاج مرضى ضمور العضلات، فاستغاثت الأسرة بالرئيس، لم تنتظر الأسرة كثيرًا، فقد جاءت استجابة الرئيس على وجه السرعة بعد ساعات، وأثناء تواجد والد الأطفال في حقله، تلقى مكالمة هاتفية من المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، يعلم الأسرة باستجابة الرئيس «لاقيت المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة بيكلمني، بيقول أنا معايا تعليمات نقل حضرتك لمستشفى الدمرداش ونشوف طلباتكم».

إجراءات حكومية للمساعدة في علاج الطفلين

وبعد مرور نص ساعة من المكالمة توجهت سيارة إسعاف، لنقل الأسرة كاملة لمستشفى الدمرداش لأخذ عينات، للتأكد من عدم إصابتهم بمرض وراثي، كما درست وزارة التضامن الاجتماعي حالة الأسرة وتم صرف معاش كرامة للأسرة، بالإضافة إلى صرف مبلغ 3500 جنيه للمساهمة في تكاليف علاج الأطفال، ومن جانبها صرفت محافظة البحيرة مساعدة مالية قدرها 250 ألف جنيه لعلاج الطفلين.

والد الطفلين يطلب مقابلة الرئيس وشكره

في نهاية حديثه مع «الوطن» يوجه هاني صابر باسمه واسم أسرته كاملة الشكر إلى الرئيس السيسي، بصوت تملؤه السعادة «أولًا وأخيرًا وفي كل وقت أحب أشكر الرئيس الإنسان، الأب سند الغلابة اللي فرحنا كلنا»، كما يطلب هو وزوجته مقابلة شخصية للرئيس السيسي، «بتمنى مقابلة الرئيس أنا وزوجتي هي أمنية حياتنا الوحيدة عشان نشكره».