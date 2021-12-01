أم مصرية بأمريكا عن تطعيم الأطفال ضد كورونا: «طعمت بنتي ومفيش مضاعفات»

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم بدء تسجيل الأطفال من سن 12 إلى 15 سنة، من أجل الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا بدءًا من اليوم 1 ديسمبر، موضحا أنه سيتم التسجيل عبر الموقع للأطفال المقصودين في هذه الفئة العمرية عن طريق أولياء أمورهم، كما يستطيع الآباء الراغبون في تطعيم أبنائهم، بأن يسجلوا للحصول على جرعة اللقاح، ويتم تحديد لهم موعد للحصول على الجرعة، موضحا أنها ستكون جرعة واحدة لهذه الفئة العمرية من لقاح فايزر.

أم مصرية بأمريكا تنصح بتلقي اللقاح

وبشأن هذا الموضوع قالت أم مصرية مقيمة بأمريكا تدعى سمية محمود في حديثها مع «الوطن»، إنها قررت تطعيم طفلتها بلقاح فايزر، مشيرة إلى عدم حدوث أي مضاعفات للطفلة بعد حصولها على اللقاح، مؤكدة على أهميته وأنه آمن بنسبة كبيرة، مضيفة أن معظم الأطفال التي تجمعها علاقة بهم لم يحدث لهم أي مضاعفات، موجهة النصيحة لكل أولياء الأمور في مصر بسرعة التسجيل لحصول أبنائهم على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

بموافقة ولي الأمر

وعن أهمية موافقة ولي أمر الطلاب على حصولهم على اللقاحات، أضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أنه يجب موافقة ولي الأمر سواء الأم أو الأب، لأنه في هذه السن لا يملك الطفل الشخصية أو الأهلية في الاختيار، لذلك يجب موافقة ولي الأمر أولا، «ولي الأمر هو اللي يمضي على الإقرار الموافقة المستنيرة، زي اللي بيمضي عليه أي مواطن يحصل على اللقاح، بدل ما الطفل يمضي، ولي الأمر هو اللي بيمضي مكانه، واللقاحات لهذه الفئة اختيارية، من سن 12 لـ 18 اختيارية بالكامل».

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن إلزامية اللقاح تبدأ من فوق سن الـ 18 سنة لطلاب، لكن أقل من ذلك ليس هناك أي إجبار على أولياء الأمور التسجيل لتلقي أبنائهم اللقاحات، مؤكدًا في الوقت ذاته أن التسجيل للحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا ستبدأ أيضًا يوم 1 ديسمبر، ولكن لفئات محددة وهي الأطقم الطبية والفئات الأولى بالرعاية مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الأمراض المناعية، ومجموع من يحق لهم الحصول على الجرعة الثالثة حاليا 4 ملايين و140 ألف مواطن، مضيفا أنه من الضروري أن يمر على الجرعة الأخيرة مدة لا تقل عن 6 أشهر.

موانع تطعيم الأطفال

وأشارت الوزارة في تقرير لها من قبل، إلى أنه إذا كان الطالب يتلقى أدوية مثبطة للمناعة، أو تطعيمات كالإنفلونزا الموسمية، لا يجوز أن يحصل على اللقاح، وأكدت أن الأعراض الجانبية للقاح فايزر تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وإحساس بالتعب والإرهاق والصداع والغثيان وتنميل في العضلات، لافتة إلى أن هذه الأعراض تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب.