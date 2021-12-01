تكدس بطرق وشوارع القاهرة والجيزة.. تعرف على الحالة المرورية

حالة من التكدس المروري شهدتها الطرق والمحاور الرئيسية بالقاهرة والجيزة، صباح اليوم الأربعاء، وخاصة الطريق الدائرى والطرق والكباري والشوارع الرئيسية، تزامنًا مع توجه الموظفين والعمال والطلاب إلى مقاصدهم، وسط رقابة دورية ومتابعة لحظية للمركبات من قبل رجال الإدارة العامة للمرور.

وخلال السطور التالية، تقدم «الوطن»، لقرائها تفاصيل حالة الحركة المرورية صباح اليوم بالشوارع والطرق الرئيسية بالقاهرة والجيزة، تزامنا مع مباشرة رجال المرور أعمالهم لإزالة أي معوقات من خلال المتابعة الدورية.

محور صفط وكوبري عباس

وظهرت كثافات مرورية متحركة بـ«محور صفط اللبن وكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدنى ومحيط ميدان النهضة»، وصولا الى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي بسبب أعمال الإنشاء الجارية بنفق ميدان النهضة، كما شهد محور عرابي كثافات متوسطة للقادمين من الأقاليم، حتى المهندسين، وظهرت كثافات مرورية بمحيط كوبري أحمد عرابي بسبب أعمال الإصلاح.

شارع الهرم

كما شهد شارع الهرم كثافات مرورية بعد غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية بسبب أعمال إنشاء محطة المترو، وظهرت كثافات بمنطقة مشعل، ومن شارع العشرين وحتى الطالبية، وللمتجه إلى كوبري الجيزة المعدنى وشارع فيصل بمنطقة الطوابق وحتى العشرين، كما ظهرت كثافات بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وحتى بولاق وإمبابة.

جامعة القاهرة

وظهرت كثافات مرورية بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول وشارع السودان، وظهرت كثافات مرورية بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة وأعلى كوبري الجامعة، وكذلك كوبري أكتوبر وللمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر ومحور النصر حتى المنصة، وشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وحتى الدائري.

نفق الأزهر

وكذلك شهد نفق الأزهر كثافة مرورية للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا، وللقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر، ومن مناطق الجيزة إلى اتجاه القاهرة، وكورنيش المعادي وحتى وسط البلد، ومن منطقة أثر النبي حتى القصر العيني وأمام وزارة الخارجية وماسبيرو، وشارع رمسيس وحتى العباسية، ومحور النصر حتى المنصة، وشارع عباس العقاد والطيران.

وقال مصدر أمني، إن هناك كثافات مرورية على الطرق والشوارع الرئيسية بالتزامن مع توجه الموظفين إلى أعمالهم وطلاب المدارس إلى مدارسهم، مشيرًا الى أن الإدارة العامة للمرور تقوم بمتابعة حركة السيارات على الطرق السريعة والطريق الدائري لإزالة أي عوائق قد تعطل الحركة المرورية، حيث سيتم التدخل بشكل سريع وعاجل لإعادة الحركة إلى طبيعتها وسحب الكثافات المرورية.