ضبط 6 سائقين لتعاطيهم المخدرات على الطرق السريعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة عن ضبط 184 سلاحا ناريا، بحوزة 160 متهمًا، ضبط 4 تشكيلات عصابية، ضمت 12 متهما، ارتكبوا 24 حادثا متنوعا، و30 متهما هاربًا من أحكام قضائية.

ضبط 220 قضية مخدرات

في مجال تنفيذ الأحكام: جرى تنفيذ 85977 حكما قضائيا متنوعا، ضبط 220 قضية مخدرات بحوزة 245 متهما، تنوعت بين «54٫605 كيلو جرام بانجو، 9٫125 كيلو جرام حشيش، 3٫802 كيلو جرام هيروين، 2٫145 كيلو جرام أستروكس، 1٫615كيلو جرام شابو، 636 جرام بودر، 820 جرام هيدرو، 550 جرام فيرجينيا، 151جرام آيس، 45 جرام كوكايين، 20 جرام أفيون، 934 قرصا مخدرا».

ضبط 6 سائقين لتعاطيهم المخدرات

كما جرى ضبط 25 متهما لممارستهم أعمال البلطجة، و310 دراجات نارية مخالفة، و25715 مخالفة مرورية، وتم فحص 55 من سائقي السيارات على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 6 منهم.