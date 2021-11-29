رئيس مدينة المحلة يشهد احتفالية «بيت العيلة» بمدرسة أم المؤمنين «صور»

شهد اللواء حسين لبيب عطية، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم، الاحتفالية التي أقامتها مدرسة أم المؤمنين التابعة لإدارة غرب المحلة لغرس قيم المواطنة وتنمية روح الولاء والانتماء.

رئيس المحلة يشيد باحتفالية بيت العائلة بمدرسة أم المؤمنين

وجاء ذلك بحضور محمد فاروق مدير إدارة غرب المحله التعليمية والدكتور الشيخ عبد العزيز النجار وكيل الوزارة و مدير الإدارة المركزية بالأزهر الشريف والقمص استفانوس صبحي إيبارشية المحلة الكبرى والشيخ محمد عويس مدير منطقة الوعظ بالأزهر الشريف والأستاذ نصر الزير مدير مكتب رئيس المدينة والأستاذ محمد أبو عايد فتوح مدير المدرسة.

تدشين عرض «وحدتنا سر قوتنا» للربط بين الأقباط والمسلمين

كما بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري والقرآن الكريم وكلمات لحضور المنصة وعرض فني للطلبة بعنوان «وحدتنا سر قوتنا» يمثل مدى الترابط بين المسلمين و المسيحيين في الدفاع عن الوطن.

كما اختتمت فعاليات الاحتفالية بندوه بعنوان «كن إيجابيا» في إطار مبادرة غرس قيم المواطنة وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن وشارك في النقاش ممثلي الأزهر والكنيسة بما يعبر عن وحدة الشعب المصري وتماسك أبناؤه كما تم في نهاية الاحتفالية تكريم عدد كبير من الطلبة لتفوقهم.

رئيس المدينة العمالية: فكرة بيت العائلة متأصلة في الشعب المصري

وأكد «لبيب» رئيس مدينة المحلة خلال كلمته أن فكرة بيت العائلة المصري الذي يضم المسلمين والمسيحيين هي فكرة متأصلة في الشعب المصري منذ القدم والارتباط بينهم أدى إلى تماسك الشعب المصري وثباته أمام المواقف الصعبة التي واجهها.

يذكر أنه حضر الاحتفالية كل من المهندس فكرى فايز والمهندس خالد خليل والدكتور ماجد عبده والأستاذ ثابت جرجس من أعضاء بيت العائلة المصرية.