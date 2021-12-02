عصابة «الكوز».. حكاية مسجل خطر انتحل صفة ضابط لسرقة المواطنين

أدلى عاطل يدعى «سمير. ع»، 33 سنة، مسجل خطر، شهرته «الكوز»، باعترافات تفصيلية حول انتحاله صفة ضابط شرطة في مباحث القاهرة، وتزعم تشكيل عصابي من عاطلين، أحدهما مسجل خطر، انتحلا صفة أمناء شرطة، لسرقة متعلقات المواطنين في الشوارع.

فكرة في السجن

وقال المتهم خلال التحقيقات، إن الفكرة جالت بخاطره قبل خروجه من السجن منذ عدة أشهر، في أثناء حديثه مع أحد السجناء بمحبسه، فقرر تنفيذها، وعندما خرج استعان بصديقيه وكونوا العصابة، وأطلق شاربه، وانتحل صفة شابط مباحث، واستوقفوا عددا من المواطنين وسرقوهم.

وأوضح المتهم أنهم كانوا يستهدفون من يخافون منهم ويسرقونم، أما من يسألهم عن هويتهم فكانوا يتركونه يرحل بحجة أنه ليس مطلوبا لديهم، كما كانوا يستهدفون ذوى الجنسيات العربية والأفريقية.

سرقة أجنبي تكشف الجريمة

وجرى الكشف عن المتهمين عقب ما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص «يحمل جنسية إحدى الدول»، مقيم بدائرة القسم، بأنه حال سيره بمنطقة سكنه، فوجئ باستيقافه من قبل 3 أشخاص مستقلين سيارة، وادعوا أنهم رجال شرطة واصطحبوه داخل السيارة، وفتشوه واستولوا منه على مبلغ مالي، كان بحوزته، وأجبروه على الترجل من السيارة ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص «لاثنين منهم معلومات جنائية».

سقوط العصابة

وعقب تقنين الإجراءات استهدف أحدهما، وأمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، كما أمكن ضبط المتهمين الآخرين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب «انتحال صفة رجال شرطة»، وأقروا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بالطريقة ذاتها.

وتمكنت الشرطة من ضبط «مبالغ مالية - عملات محلية وأجنبية»، وأقروا بأنها من متحصلات الواقعة ووقائع سرقة أخرى، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين واتهمهم بإرتكاب الواقعة، وجرى إحالتهم إلى النيابة العامة، للتحقيق معهم.