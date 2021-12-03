5 خطوات للاستعلام عن نتيجة شقق «سكن لكل المصريين2» عقب إعلان النتيجة

عقب إعلان صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، نتيجة فرز طلبات حجز شقق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 2»، للمواطنين من محدودي الدخل، المتقدمين لحجز الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري، والإعلان عن موعد فتح باب التظلمات للعملاء المتقدمين لحجز الوحدت السكنية ضمن الإعلان، وغير المنطبق عليهم الشروط.

وشهد محرك البحث العالمى «جوجل»، عمليات بحث عدة، حول خطوات الاستعلام عن نتيجة شقق «سكن لكل المصريين2»، خاصة من المواطنين المتقدمين لحجز وحدة سكنية ضمن الإعلان، حيث أتاح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، رابطا إلكترونيا، يستطيع العملاء المتقدمون للحجز، بزيارته والاستعلام من خلاله بشكل إلكتروني، وباتباع عدد من الخطوات.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، خطوات الاستعلام عن نتيجة شقق «سكن لكل المصريين2»، وفقا لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

خطوات الاستعلام عن نتيجة شقق «سكن لكل المصريين 2»

1- تبدأ خطوات الاستعلام عن نتيجة شقق «سكن لكل المصريين2»، من خلال قيام العميل بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق من خلال هذا الرابط.

2- قيام العميل الراغب فى الاستعلام عن النتيجة، بتسجيل الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل الاجتماعي.

3- اختيار الخانة الخاصة بالاستعلام عن شقق «سكن لكل المصريين 2».

4- إدخال الرقم القومي للمواطن المتقدم لحجز وحدة سكنية.

5- الضغط على زر تسجيل الدخول ليظهر للمستعلم نتيجة الفرز فور الإعلان عنها من قبل الصندوق، سواء من انطبقت عليه الشروط أو لم تنطبق عليه.

نتيجة شقق «سكن لكل المصريين 2»

كما أتاح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، طرقا أخرى للاستعلام عن نتيجة «شقق سكن لكل المصريين 2»، وذلك من خلال إرسال رسالة نصية تحتوي على الرقم القومي للعميل إلى رقم (9311) وذلك مقابل رسوم الخدمة التي تبلغ 3 جنيهات، ومن ثم يقوم الصندوق بإرسال النتيجة.