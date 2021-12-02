16 رحلة بالون في سماء الأقصر.. وغرفة السياحة: أول رحلة من سويسرا نهاية الشهر

شهدت منطقة البر الغربي، اليوم الخميس، غرب محافظة الأقصر تحليق 16 رحلة بالون طائر في سماء منطقة القرنة بالمحافظة السياحية، لمشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة من قبل السياح من مختلف الجنسيات الأجنبية.

بدء استقبال أولى رحلات الشارتر السويسري

وكشف رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بجنوب الصعيد ثروت عجمي، عن تدفق سياحي إلماني وروسي، تزامنًا مع بدء الموسم السياحي الشتوي داخل المحافظة السياحية.

وكشف عجمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن بدء استقبال أولى رحلات الشارتر السويسري خلال نهاية الشهر الجاري، لتكون أول رحلة طيران قادمة من سويسرا مباشرة لمحافظة الأقصر عبر مطار الأقصر الدولي، وعلى متنها عدد من السياح الذين حرصوا على زيارة المحافظة السياحية.

انتعاش السياحة بعد افتتاح طريق الكباش

وتزامنا مع افتتاح طريق الكباش أو ما يسمى بطريق المواكب الكبرى، والذي يربط بين معبدي الأقصر والكرنك شمال محافظة الأقصر، تستقبل المحافظة عدد كبير من السياح لمشاهدة طريق الكباش والتقاط الصور التذكارية معه.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، طريق الكباش يوم الخميس الماضي الموافق 25 من نوفمبر، بحضور عدد من سفراء الدول الأجنبية لدى مصر وعدد من الشخصيات البارزة من التنفيذيين والسياسيين، فضلًا عن عدد من محافظي الأقصر الذين كانت لهم بصمة في أعمال تطوير طريق الكباش طيلة مرحلة العمل فيه.