إلغاء رحلات البالون الطائر في البر الغربي بالأقصر بسبب الشبورة

شهدت منطقة البر الغربي بمنطقة القرنة غرب محافظة الأقصر، إلغاء رحلات البالون التي تحلق في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء في غرب محافظة الأقصر، نتيجة انخفاض في مستوى الرؤية عن الحد المسموح به لتحليق رحلات البالون في سماء البر الغربي بسبب شبورة مائية، والتي يحلق على متنها عددًا من السياح من مختلف الجنسيات الأجنبية، أبرزها الإسبانية والجنسية الروسية والجنسية الفرنسية والجنسية الأمريكية والجنسية البرتغالية والمكسيكية وغيرها من الجنسيات الأخرى التي تزور المحافظة السياحية.

إلغاء رحلات البالون الطائر

وأوضح مصدر باتحاد شركات البالون الطائر بمحافظة الأقصر، إن إلغاء رحلات البالون الطائر ومنعها من التحليق اليوم، جاء عقب إجراء الرصد الجوي في الساعات الأولى من صباح اليوم وفي موقع إقلاع البالون الطائر، لافتًا، إلى أن الحد المسموح به في التحليق لإمكانية الرؤية 5 كيلومتر وفي حالة تأثر الرؤية أو انعدامها يتم إلغاء رحلات البالون الطائر عقب إجراء تلك الأرصدة.

زيارة طريق الكباش

وشهدت المحافظة السياحية مؤخرا، إقبالا كبيرا من السياح لزيارة معابد الأقصر، وأبرزها معبد الأقصر والكرنك وطريق الكباش الذي يفصل بينهما ويربط بينهما على امتداد حوالي 2700 متر، وعلى جانبيه 1200 كبش تعود أغلبها لعدد كبير من الملوك الذين قاموا بإنشائها باختلاف العصور الفرعونية التي مروا بها، حيث شارك عدد كبير منهم في عملية إنشاء الكباش داخل الطريق الذي اُعتبر موكبا ومن أهم الاحتفالات والأعياد الدينية الكبرى.