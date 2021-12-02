وزير الدولة للإنتاج الحربي يبحث التعاون مع Poly Defence الصينية

ضمن فعاليات رابع أيام معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «EDEX 2021»، زار المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، جناح شركة «Poly Defence» الصينية بالمعرض للإطلاع على معروضات الشركة، وأحدث ما توصلت إليه من تكنولوجيات التصنيع في مجال الصناعات الدفاعية المختلفة.

عمق العلاقات المصري الصينية

وأكد الوزير «مرسي» على عمق العلاقات المصرية الصينية ومتانتها على كل الأصعدة وفي مختلف المجالات، متابعا أن التعاون بين الجانب المصري والصيني شهد خلال السنوات الأخيرة زخماً وتطوراً كبيراً، مشيداً بالجناح الصيني في معرض «EDEX 2021»، كما أشاد بمشاركة شركة «Poly Defence» بأحدث منتجاتها وأنظمتها الدفاعية والعسكرية، مشجعاً مختلف الشركات الصينية على المشاركة في النسخة الثالثة من المعرض «EDEX 2023».

مصر والصين مهتمتان بتعزيز الشراكة الإستراتيجية في كل المجالات

وأوضح ممثلو الشركة الصينية أن «Poly Defence» تأسست عام 1984 وأنها متخصصة في مجال إنتاج المعدات والحلول الدفاعية المتقدمة لمختلف القطاعات العسكرية، معربين عن تطلعهم للتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي لتنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية في المجال العسكري، والتي تعود بالنفع على الجانبين، مشيداً بإمكانيات الإنتاج الحربي وما يتسم به من التزام وتطوير مستمر وهو ما يشجع على إيجاد سبل لتعزيز التكامل بين الجانبين وفتح آفاق أكثر رحابة للتعاون المشترك، ووجّه الدعوة لشركات الإنتاج الحربي لزيارة مصانع الشركة للاطلاع على أهم ما توصلت إليه من تطورات تكنولوجية وعلمية في هذا المجال، خاصة في إنتاج منتجات مثل الذخائر الثقيلة كالذخيرة الموجهة والقواذف الصاروخية وغيرها من المنتجات.

وشدد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، على اهتمام الجانبين بتعزيز الشراكة الإستراتيجية في مختلف المجالات، والتي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الطرفين، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على أهمية تبادل الخبرات العلمية والبحثية وتبادل الزيارات بين الجانبين للتباحث بشكل أكثر عمقاً حول موضوعات التعاون المقترحة.