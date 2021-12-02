ضبط مصنع بالإسكندرية لتجميع أجهزة استقبال القنوات المشفرة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام مالك ومدير إحدى الشركات، كائنة بمنطقة العامرية بالإسكندرية، بإدارة مصنع لتصنيع وتجميع أجهزة استقبال القنوات الفضائية المشفرة، وفك شفرتها ببرمجيات متطورة، وكذا مكتب ومقر إداري ومركز للصيانة وخدمة العملاء والمشتركين، وقيامه بإنشاء موقع على الإنترنت وصفحة على «فيس بوك» بهدف الترويج لأعماله غير المشروعة بالمخالفة للقانون.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

تقنين الإجراءات واستهداف المركز

وقال البيان الصادر من الوزارة، إنه عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المقرات المختلفة للشركة المشار إليها، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية.

وذكر البيان أن القوات الأمنية استهدفت مصنع مكون من 3 طوابق لتصنيع وتجميع أجهزة استقبال القنوات الفضائية المشفرة وفك شفرتها ببرمجيات متطورة كائن بمنطقة العامرية، ومكتب ومقر إداري، ومركز لخدمة العملاء والمشتركين كائن بمنطقة المنتزه ثالث، وقد أمكن ضبط المذكور.

المضبوطات

وبتفتيش المقرين المشار إليهما، تم ضبط عدد كبير من أجهزة استقبال الإشارة وفك الشفرة والمستلزمات والأدوات والعدد المستخدمة للإنتاج والتصنيع، وإدارة الصفحات المستخدمة في ترويج المصنفات المقرصنة، وملصقات بإجمالي عدد 13484 وحدة غرفة تحكم في خوادم «سيرفرات» فك الشفرة وتقديم المصنفات المقرصنة.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بارتكابه تلك المخالفات لكسب الربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.