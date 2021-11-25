«الحداد»: تخطي الموجة الرابعة لكورونا مرهون بتراجع أعداد المصابين

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد تشهد انكسارا، معربا عن أمنيته بثبات الوضع واستقراره على هذا المنوال: «إذا استمر هذا الانكسار فإننا نكون انتهينا من ذروة الموجة الرابعة، وخلال الأسبوعين الماضيين زاد عدد الإصابات اليومية عن 900 حالة لكنه قلّ بعد ذلك، وإذا استمر هذا التراجع فهذا دلالة على أن ذروة الموجة كانت قبل أسبوعين».

ذروة موجات كورونا تحسب بأثر رجعي

وأضاف الحداد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر مقدمة برنامج «8 الصبح»، الذي يعرض على قناة «dmc»، أن هذا الانكسار لو كان وقتيا، فإن مصر لم تصل بعد إلى الذروة، موضحًا أن ذروة الموجات تحسب بأثر رجعي، فلا يمكن التوقع بها، لكن يمكن القول إنها كانت منذ فترة معينة: «منقدرش نحكم إننا مرينا بالذورة إلا عند استمرار انخفاض الإصابات».

جرعات تعزيزية في مصر بشرط

وتابع رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن مصر ستمنح مواطنيها جرعات تعزيزية، مشددًا على أن طول مدة الحصول على اللقاحات يعتبر من العوامل المؤثرة في الأجسام المضادة، لذا تدرس أوروبا منح مواطنيها جرعات معززة، مشددًا على أن البدء في هذا الإجراء دون حصول دول العالم الثالث على الجرعات الأولوية، يؤدي إلى حدوث تحور فيها، وهو ما قد ينتقل إلى أوروبا، فتكون ملزمة بتطعيم مواطنيها بجرعات معززة وتنشيطية أخرى.

حل الجائحة

وأكد «أمجد الحداد»، أن الحل يكمن في التطعيمات التي يجب أن تجري بوتيرة سريعة في فترة زمنية قليلة جدا وخلال وقت قياسي عندها سيضعف الفيروس، مفسرًا ذلك بأن وجود فجوة كبيرة في مستوى عمليات التطعيم بين مناطق العالم المختلفة يؤدي إلى حدوث موجات متلاحقة أخرى في دول أوروبا، لذلك تفكر مصر في منح جرعة معززة لمن حصلوا على جرعات كورونا منذ أكثر من 6 أشهر وتحديدا المنظومة الطبية ومرضى الأمراض المناعية وكبار السن ولن يشترط أن تكون من نفس النوع.