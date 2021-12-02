مصدر بـ«صحة المنوفية»: انكسار ذروة الموجة الرابعة لـ كورونا بالمحافظة

كشف مصدر مسؤول بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، عن بدء انكسار موجة الإصابة بفيروس كورونا بنطاق المحافظة مع انخفاض أعداد الإصابات بين المواطنين، موضحا أن الإصابات انخفضت بشكل طفيف في الأيام الماضية، ما يدل على انكسار ذروة الإصابة في الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

ذروة الموجة الرابعة استمرت فترة أطول

وأضاف المصدر المسؤول، الذي فضل ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الموجة الرابعة لفيروس كورونا استمرت فيها الذورة لفترة أطول، ولكن الإصابات بدأت في الانخفاض، وهو ما يدل على أننا نسير في الاتجاه الصحيح في مواجهة فيروس كورونا، مطالبا الأهالي بتوخي الحذر والبعد عن أماكن الزحام وارتداء الكمامه حفاظا على حياة الجميع.

التسجيل على موقع وزارة الصحة للحصول على اللقاح

وطالب جميع المواطنين بمحافظة المنوفية بالحصول على لقاح فيروس كورونا، عن طريق التسجيل على موقع وزارة الصحة، أو التوجه لأقرب مركز لقاح متنفل في المنوفية والتي تنتشر في جميع قرى ومدن المحافظة على مدار الأسبوع، مشددا على أن اللقاحات هي الحل المثالي حتى الآن للحفاظ على حياة المواطنين، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأوضح أن عدد من تلقوا لقاح فيروس كورونا في المنوفية، يزيد عن مليون و100 ألف شخص، منذ بدء التطعيم بلقاح فيروس كورونا، مؤكدا أن الحصول على الجرعة الأولى والثانية يحد بشكل مباشر من الإصابة بفيروس كورونا، أو تقليل الأعراض في حالة الإصابة بالفيروس، موضحا أن جميع اللقاحات متوفرة في مراكز اللقاحات في المنوفية.