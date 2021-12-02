القبض على شاب تعدى على فتاة بالضرب داخل محطة مترو جمال عبد الناصر

ألقت الأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين محطة مترو جمال عبد الناصر بالخط الأول «حلوان- المرج»، القبض على شاب تعدى على فتاة، بعدما نشبت مشاجرة بينهما، خلال استقلال المترو، ما تسبب في توقف المترو.

مشاجرة داخل المترو

ترجع أحداث الواقعة، حينما نشبت مشاجرة داخل مترو الأنفاق المتجه من محطة حلوان إلى منطقة المرج، وفي أثناء وصول مترو الأنفاق إلى محطة جمال عبد الناصر، تبادل الطرفان التراشق، بسبب وقوف الفتاة أمام الباب، وأثناء نزول الشاب، طالبها بعدم الوقوف قبل أن تتطور المشاجرة إلى التشابك بالأيدي والضرب.

محضر بالواقعة

وعلى الفور، انتقلت الخدمات الأمنية إلى الرصيف بعد نزول الركاب المستقلين لمترو الإنفاق لفض المشاجرة، وتسير حركة القطارات بعد توقف الركاب على الأبواب، ومشاهدة البعض الواقعة، فيما تحفظت الأجهزة الأمنية على الفتاة والشاب وتم اقتيادهما لنقطة الشرطة، ثم اصطحابهم إلي قسم شرطة الأزبكية، لتحرير محضر بالواقعة.

ضبط 3005 قضية متنوعة بالمترو

وفي سياق منفصل تكثف الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية يوم تلو الأخر في مجال أعمال تلك الإدارات؛ لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

وفي خلال 48 ساعة أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 3005 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

كما تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط 2201 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، داخل مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، خلال أسبوع.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.