الأرصاد تعلن موعد سقوط الأمطار الأيام المقبلة على المحافظات

انخفاض ملحوظ بشكل كبير في درجات الحرارة شهدته كافة الأنحاء خلال الأيام القليلة الماضية، إذ أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون الطقس معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلا على كافة الأنحاء.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، حالة الطقس وموعد سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كالتالي:

موعد سقوط الأمطار

أشارت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط وشمال سيناء يومي الجمعة السبت.

وعن موعد سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة، فيكون هناك سقوطا لأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة تصل إلى 30% تقريبا يوم الأحد المقبل، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وتنعدم فرص سقوط الأمطار على كافة الأنحاء يومي الاثنين والثلاثاء 6 و7 ديسمبر، لتكون هناك شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

تساقط الأمطار يوم الأربعاء المقبل

وتعود الأمطار مره أخرى يوم الأربعاء الموافق 8 ديسمبر، لتكون هناك احتمالية لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بنسبة 20% تقريبا، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وخلال الأيام القليلة الماضية، شهدت محافظة الإسكندرية حالة من عدم الاستقرار في حالة الطقس بالتزامن مع نوة قاسم، والتي شهدتها محافظة الإسكندرية قبل موعدها بأيام قليلة، وأدت إلى ارتفاع الموج بنسبة تصل إلى 4 أمتار ونصف، وخروج مياه البحر إلى الشواطئ لترتفع عن الحد الطبيعي لها.