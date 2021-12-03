«تعليم الخصوص» بالقليوبية تطلق مبادرة سلامة وصحة الطلاب أولا

أطلقت إدارة الخصوص التعليمية، بقيادة الدكتورة وفاء طنطاوي، مدير عام الإدارة التعليمية، ومحمد فايز، وكيل الإدارة، مبادرة صحة وسلامة الطلاب أولا، وذلك لمتابعة عوامل الأمن والسلامة بالمدارس وصلاحية طفايات الحريق للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

مراجعة إجراءات السلامة بكافة المدارس

وأصدرت الدكتورة وفاء طنطاوي، مديرعام إدارة الخصوص التعليمية تعليماتها لكافة الأقسام بذلك، لمراجعة كافة إجراءات السلامة والحماية المدنية على كافة المدارس العامة والخاصة بإدارة الخصوص التعليمية وتطبيق كافة القرارات والنشرات الوزارية الملزمة لذلك، وتحت رعاية الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية.

تشجيع طلاب الثانوي للحصول على لقاح كورونا

وتهدف المبادرة بتوعية الطلاب بالاهتمام بالصحة العامة والنظافة الشخصية للوقاية من الأمراض المعدية وفيروس كورونا، وتشجيع طلاب المرحلة الثانوية وتوعيتهم بضرورة الحصول على لقاح كورونا، وأهميه الحفاظ على التباعد بينهم لعدم نقل العدوى وعمل لوحات استرشادية تعلق بالمدارس، وذلك ضمن اهتمام الدولة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

في سياق آخر، نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، برئاسة الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وسماح إبراهيم، وكيل المديرية، حفلا لتنصيب المكاتب التنفيذية لاتحاد طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية بالقليوبية.

وأكد الدكتور ياسر محمود، وكيل الوزارة، خلال الاحتفالية، أن الاتحادات الطلابية هي القناة التي يمارس من خلالها الطلاب الديمقراطية ويعبرون من خلالها عن آرائهم ومشاكلهم بموضوعية وحيادية، وتعزيز قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب والطالبات.

وأوضح وكيل الوزارة أن الدولة تسعى جاهدة إلى بناء منظومة متكاملة لرعاية القيادات الطلابية واكتشاف ورعاية الموهوبين في شتى المجالات الأدبية والفنية والرياضية والعلمية، من أجل العبور إلى أفاق المستقبل بسواعد أبناء مصر الذين سيحققون النهضة لبلدنا مصر.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن مديرية التربية والتعليم بالقليوبية تولي اهتماما بالغا بتفعيل أنشطة الاتحادات الطلابية وتقدم كل أشكال الدعم التي تضمن أداءها لدورها الفعال على الوجه الأكمل، فهي أحد العناصر المهمة في بناء شخصية الطلاب، مما يساعد الطلاب على التصرف السليم في مختلف المواقف والتميز في الأداء وتأصيل القيم الأخلاقية.