القبض على مدرب كرة قدم متهم بهتك عرض لاعب في قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم، من ضبط مدرب كرة قدم، بتهمة هتك عرض طفل لاعب بمنطقة الشؤون بمدينة قنا.

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا من قسم بندر قنا، يفيد بورود بلاغ من ولي أمر يتهم مدرب كرة قدم بالتعدي على ابنه لاعب كرة في أحد الأندية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة.

هتك عرض طفل عمره 15 عاما

وتبين أن مدرب كرة قدم يدعى «أحمد. ت»، هتك عرض طفل عمره 15 عاما، بمنطقة الشؤون بمدينة قنا، وألقي القبض عليه.

وبحسب اللاعب الطفل، أنه أصيب أثناء لعبه كرة القدم، فاصطحبه المدرب إلى منزله، بحجة إجراء إسعافات أولية لعلاجه من الإصابة، لكنه تعدى عليه وهتك عرضه.

القبض على المتهم

بتقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من قسم شرطة قنا، من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.