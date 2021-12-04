آخر أخبار الفيوم.. شاب وفتاة ينهيان حياتهما وقتيل وحريق وحوادث طرق

أحداث متنوعة وحوادث مختلفة شهدتها محافظة الفيوم خلال الساعات القليلة الماضية، كان أبرزها قيام شاب وفتاة بإنهاء حياتهما شنقاً لمرورهما بأزمة نفسية، تلاها العثور على جثة شاب مقتولاً بطلق ناري بالرأس وملقى بجوار سور مدرسة، بالإضافة إلى نشوب حريق هائل في محل لعب أطفال، ومصرع طفلين وإصابة شابين آخرين في حادث تصادم دراجتين بخاريتين، وإصابة 7 أشخاص بينهم أم وأطفالها الثلاثة في حادث انقلاب سيارة ملاكي.

شابين يقتلان آخر لارتباطه بشقيقتهما

لقي شاب مصرعه متأثراً بإصابته بطلق ناري بالرأس، بعدما استدرجته حبيبته إلى قطعة أرض زراعية بجوار سور مدرسة الأورمان على الطريق الدائري بنطاق مركز الفيوم، حيث قتله أحد أشقاء الفتاة بمعاونة شقيقه وصديقهما، انتقاماً لشرفهما بعدما اكتشفا ارتباط المجني عليه بشقيقتهما بعلاقة عاطفية، فأجبراها على استدراجه وأنهيا حياته.

شاب ينهي حياته شنقاً بسبب الفقر

أنهى شاب يدعى ياسين جمال محمد، 19 سنة، حياته شنقاً بواسطة حبل علقه في مروحة سقف غرفته، بمنزله بمنطقة علواية السعادة التابعة للصوفي بنطاق قسم شرطة ثان الفيوم، وذلك لمروره بأزمة نفسية وإصابته باكتئاب حاد جراء فشله في الحصول على فرصة عمل توفر له حياة كريمة، وتعين والديه على حياة الفقر التي يعانيان منها، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة.

شابة تنهي حياتها في ظروف غامضة

أنهت فتاة حياتها، شنقاً بواسطة طرحة ربطتها في سقف غرفتها بمنطقة حلفا بنطاق قسم شرطة ثان الفيوم، في ظروف غامضة، وجرى نقل جثتها إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بتسليم الجثة لذويها لدفنها بمقابر أسرتها.

إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة

أُصيب 7 أشخاص بينهم أم وأبناؤها الثلاثة، بإصابات خطيرة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بعد كمين الروس بنطاق محافظة الفيوم، وذلك بسبب انفجار الإطار الخلفي للسيارة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

مصرع طفلين وإصابة شابين في حادث

لقي طفلان يدعيان ياسر رمضان بريك، 17 سنة، ويوسف طارق لملوم، 17 سنة، مصرعهما، وأُصيب إسلام شعبان عبدالتواب، وآخر مجهول الهوية بإصابات خطيرة، في حادث تصادم دراجتين بخاريتين أمام عزبة الست على طريق قرية الخمسين – دمو، وجرى نقل الجثتين والمصابين لمستشفى الفيوم العام.

حريق هائل بمحل لعب أطفال

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الفيوم، من السيطرة على حريق هائل نشب في محل لعب أطفال شهير على الطريق الدائري قبل ميدان عبدالمنعم رياض بمدينة الفيوم، حيث جرى الدفع بـ 6 سيارات مطافئ للسيطرة على الحريق، وجرى إخماده قبل أن يمتد لباقي المخازن المجاورة، ولم تحدث أي إصابات، ولكن تعرض صاحب المحل لخسائر مالية فادحة جراء الألعاب التي احترقت.