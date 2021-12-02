السيطرة على حريق هائل نشب داخل محل ألعاب شهير في الفيوم

رائحة احتراق ودخان كثيف غطت سماء محيط ميدان عبد المنعم رياض بمحافظة الفيوم، ثم تصاعدت ألسنة اللهب ليتبين نشوب حريق هائل في محل ألعاب أطفال شهير بالقرب من الطريق الدائري، بسبب قيام شخص بإلقاء عُقب سيجارة مشتعل في أرضية المحل فسقط على لعبة بلاستيكية فاشتعلت النيران فيها ثم امتدت إلى باقي الألعاب وانتشرت في المحل بسرعة، حتى التهمته بالكامل خلال دقائق، فيما هرعت سيارات الإسعاف لإطفاء الحريق.

بلاغ بنشوب حريق هائل

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة بنشوب حريق هائل في محل لعب أطفال شهير على الطريق الدائري بالقرب من ميدان عبد المنعم رياض بمدخل مدينة الفيوم.

6 سيارات مطافئ للسيطرة على الحريق

وعلى الفور، انتقل ضباط مركز شرطة الفيوم برئاسة المقدم هيثم طلبة رئيس مباحث المركز، و6 سيارات مطافئ وقوات الإطفاء إلى مكان الحريق، وجرى السيطرة على النيران وإخماد الحريق قبل أن يمتد لباقي المنازل، وللمخازن المجاورة.

عقب سيجارة وراء اشتعال النيران

وكشفت المعاينة الأولية لموقع الحريق، أنّ الحريق نشب بسبب قيام أحد العُمّال بالمحل بإلقاء عُقب سيجارة مشتعل في أرضية المحل وسقوطه على بعض الألعاب فاشتعلت النيران وامتدات لباقي الألعاب حتى التهمت المحل بالكامل.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، وأُحيلت الواقعة إلى النيابة التي تولت التحقيق، وأمرت المعمل الجنائي بمعاينة موقع الحريق وتقديم تقرير تفصيلي بأسباب نشوب الحريق.