منهج اللغة العربية لـ«4 ابتدائي» يعرض تاريخ الطباعة في مصر: أحدثت ثورة

منهج اللغة العربية لطلاب الصف الرابع الابتدائي، هو منهج مطور يعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، كما يعتمد على ربط الطالب بالبيئة المحيطة من خلال موضوعاته التي تحيط بالطالب في مختلف مناحي الحياة، بحسب ما ذكره الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم في بيان لها، موضحاً أن المنهج به العديد من المعلومات التي تفيد الطالب في كيفية التعامل مع الحياة ومواجهة أي مشكلات، وهو ما ظهر في المعلومات عن تاريخ الطباعة وظهورها في مصر.

في البداية يشرح كتاب اللغة العربية، تفاصيل الطباعة: «أحدثت الطباعة ثورة في تداول الفكر والمعلومات بين الناس بطريقة سهلة.. تخيل كيف سيكون عالمنا اليوم إذا لم يتم اختراع المطبعة؟! فهي تعد من أهم الاختراعات في عصرنا، إذ غيرت الطريقة التي تطور بها المجتمع»، ويضيف الكتاب الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه: «قبل اختراعها كان يجب إكمال الكتابة أو الرسومات يدوياً، فكان الكاتب ينسخ النص كله بعناية من كتاب لآخر».

الطباعة جعلت المعلومات في متناول الجميع

وبحسب المنهج بدأت فكرة الطباعة بقطع الأحرف على قطع خشبية من كتاب لأخر، وغمس هذه القطع بالحبر، ثم ختمها على الورق، ثم تطورت إلى قطع معدنية سريعة الحركة ومنها صُنعت الآلة الكاتبة المتحركة، بحسب كتاب اللغة العربية، موضحاً أنه في بادىء الأمر كانت الآلات الكاتبة تعمل باليد، ثم تطورت لآلات بالبخار وتطورت إلى الطباعة الإلكترونية، ثم انتهت اليوم بالطباعة بالليزر.

وأكدت وزارة التربية والتعليم في كتاب اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي، أنه من أهم آثار الطباعة أنها جعلت المعلومات في متناول الجميع، فأدى هذا بدوره إلى زيادة مناقشات الفكر وتطورها وتحفيز الجديدة منها ونشرها بشكل سريع عن أي وقت مضى، لذا فإن بعض المؤرخين يعتبرون انتشار الطباعة هو بداية عصر النهضة.

جريدة «الوقائع المصرية» أقدم جريدة بالشرق الأوسط

وأوضحت: «أنشئت في مصر أول مطبعة عام 1821، وسميت المطبعة الأميرية، ولا تزال قائمة حتى الآن، وقد أعدت لطبع اللوائح والمنشورات والكتب العلمية، كما استخدمت في إصدار جريدة الوقائع المصرية، وهي أقدم جريدة بالشرق الأوسط، وأول صحيفة مصرية وعربية تصدر باللغة العربية، ونتيجة لسهولة حصولك على المطبوعات التي تحيط بك فإنك لا تفكر في الطريق الشاق الذي قطعه الإنسان ليصل بالطباعة إلى هذه الدرجة من السهولة، فقد أصبح بإمكانك أن تطبع الأوراق أو الصور التي تحتاج إليها بضغطة زر واحدة، فهل تصورت يوماً أن تاريخ الطباعة كبير وممتد لهذا الحد؟!».