بدء تفعيل التذاكر الإلكترونية بمعابد الأقصر.. سرعة ودقة (فيديو)

شهدت محافظة الأقصر بدء تطبيق وتفعيل النظام الجديد في الحصول على تذاكر دخول الأماكن الأثرية، وهو نظام ماكينات الدفع الإلكترونية لتكون بديلة للتذاكر اليدوية الورقية، وذلك في معبدي الأقصر والكرنك، على أن يتم تعميم التجربة في جميع المعابد والمناطق الأثرية بالبرين الغربي والشرقي خلال الفترات المقبلة.

ويتيح النظام الجديد إمكانية الحجز المسبق بأيام عن موعد الزيارات للمناطق الأثرية، والسداد من خلال «الفيزا» عبر الإنترنت في المراحل المتقدمة من تفعيل المنظومة.

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التذاكر الإلكترونية

وقال حسام ياسر فوزي، مسؤول النظام المميكن بمعبد الأقصر، في بث مباشر لـ«الوطن»، إن الماكينات الجديدة تُعد جزء من المنظمة المتكاملة لإصدار التذاكر والتي تحمل «QR code»، ويتم استخدامها لمرة واحدة فقط على أن يتم مرورها عبر بوابة ذكية يُمكنها قراءة التذكرة بشكل سريع ودقيق، لافتًا إلى استمرار أعمال التطوير لتركيب البوابة الخاصة بالدخول باستخدام التذاكر الإلكترونية مع استعمال جهاز مؤقت لمرور التذاكر الإلكترونية حاليا حتى يتم الإنتهاء من أعمال التطوير.

تركيب بوابات إلكترونية

وفي تصريحات صحفية، أعلن الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، استكمال مشروع التحول الإلكتروني أو التحول الرقمي في معابد منطقة البر الغربي غرب محافظة الأقصر من خلال استبدال التذاكر الورقية بالتذاكر الإلكترونية مع تركيب بوابات إلكترونية، من خلال تركيب وتشغيل البوابات الإلكترونية في المعابد، مشيرًا، إلى أن المشروع الجديد يستهدف تطوير أكثر من 30 موقع أثري ومتاحف في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

انخفاض رحلات البالون الطائر بالأقصر لـ18 رحلة

في نفس السياق، شهدت منطقة البر الغربي غرب محافظة الأقصر، اليوم السبت، انخفاضا في عدد رحلات البالون الطائر المحلق في السماء، حيث حلقت 18 رحلة في الساعات الأولى من الصباح.