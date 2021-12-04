خبير عسكري: مصر أصبحت من الدول العشر الأوائل في صناعة الطائرات المسيرة

قال اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، إن تطور التصنيع العسكري المصري، يأتي نتيجة بحوث طويلة وجهود تبذل منذ سنوات، في سرية تامة، حتى شاهدنا جميعًا نتاج هذا العمل الجاد في معرض إيديكس 2021.

وأضاف «الشهاوي»، خلال استضافته، ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة dmc، ومن تقديم الإعلامية إنجي القاضي، أن ما يقدم خلال معرض إيديكس، يوضح مقدار قوة مصر بمجال التصنيع العسكري.

الكلية الفنية العسكرية

وأشار مستشار كلية القادة والأركان، إلى أن الكلية الفنية العسكرية، تخرج كل عام جيلا جديدا من العلماء، يسهمون بشكل كبير في تطوير الصناعات العسكرية في مصر، وجعلها أكثر حداثة وتطورًا.

وأكد أن الجيش المصري اليوم، هو واحد من أكبر جيوش العالم بفضل منظومة التسليح المتطورة المتواجدة في مصر، مشددًا أن هذا ليس كلامه فقط، بل كلام الكثير من المؤسسات والصحف الدولية والعالمية.

الطائرة المسيرة

واستعرض «الشهاوي»، مميزات الطائرة المسيرة التي أنتجتها مصر مؤخرًا في الفترة الأخيرة، معلنا أن مصر امتلكت أخيرًا تكنولوجيا صناعة الطائرات دون طيار، كما أنها تمتلك حاليا منظومة دفاعية للتعامل مع أي طائرة معادية دون طيار.

وصرح أن مصر أصبحت خلال السنوات الأخيرة، ضمن الدول العشر الأوائل على مستوى العالم في مجال صناعة الطائرات دون طيار.

ولفت إلى أن مصر تمتلك القدرة الآن على تحقيق الاكتفاء الذاتي على مستوى تسليح القوات المسلحة، وكذلك تصدير الفائض من صناعاتها العسكرية إلى الخارج.

توطين الصناعة المحلية

ونبه أن مصر تشترط في تعاقداتها على أي قطعة سلاح مختلفة على توطين صناعة هذه القطعة في مصر، حتى لا تحتاج إلى شرائها من جديد وفي نفس الوقت تحسن من قدرة إنتاجاتها العسكرية.