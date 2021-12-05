تفاصيل سقوط «القرموط» في دمياط.. كمين بـ50 كيلو مخدرات

«القرموط»، هو اسم شهرة لصياد يدعى «فريد. ع.أ» 44 سنة، مقيم بمحافظة دمياط، لكنه يتخذ وفقا للتحريات من نشاطه المعلن فى صيد الأسماك ببحيرة المنزلة، ستارا للتجارة فى المخدرات التى يتسلمها بعيدا عن أعين الشرطة فى بحيرة المنزلة، ويقوم بترويجها فى 3 محافظات، هى دمياط والدقهلية وبورسعيد.

التحريات: المتهم يغيب بالأشهر فى بحيرة المنزلة

حسب التحريات التى أجرتها الأجهزة الأمنية، فإن المتهم يغيب بالأشهر داخل بحيرة المنزلة، سواء فى قاربه أو فى أماكن تمت تعليتها وتبويرها بالبحيرة، مما جعل مهمة القبض عليه صعبة، حيث أنه لا يظهر إلا نادرا.

خطة للقبض على المتهم

نهاية «القرموط»، جاءت وفق خطة ذكية، حيث نجح ضابط مباحث فى دمياط، تحت إشراف قطاع الأمن العام، من استدراجه من خلال تاجر مخدرات تم تجنيده، بحجة أنه يحتاج لكمية من مخدر البانجو، وبلع المتهم الطعم وتوجه لتسليم الكمية للتاجر الذى اتفق معه خلال اتصال هاتفى ليفاجأ أن التاجر ليس سوى ضابط سرعان ما ألقى القبض عليه بصحبة قوة أمنية كانت تختبئ قريبا منه.

متهم فى 35 قضية

وذكرت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للقطاع، بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط، قيام أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، صياد، ومقيم بدائرة مركز شرطة دمياط، مُسجل جنائى سبق اتهامه فـى 35 قضية متنوعة بالإتجار فـى المواد المخدرة والأسلحة النارية واتخاذه من بحيرة المنزلة بنطاق مديرية أمن دمياط، مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

مقابلة الزبون

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة دمياط وبحوزته 50 كيلو جرام من مخدر البانجو، أثناء بيعها لضابط تنكر فى هيئة تاجر مخدرات، و9 قطع سلاح نارى «بندقية آلية مطموسة الأرقام، و2 بندقية خرطوش، وطبنجة مطموسة الأرقام، و5 فرد محلى، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ومبلغ مالى»، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة والأسلحة النارية للإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع.

حبس المتهم

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهم للنيابة العامة التى تولت التحقيق وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بعد إقراره بالواقعة، وصحة التحريات حولها.