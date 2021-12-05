خطوات تقديم التظلمات لغير المقبولين في سكن لكل المصريين 2

بدأت وزارة الإسكان اليوم ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، استقبال طلبات التظلمات للعملاء «غير المنطبق عليهم الشروط وفقًا للفرز المبدئي»، المتقدمين لحجز وحدات سكنية بمشروعات جاهزة للتسليم لمنخفضي الدخل، بإعلان المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 2» ولمدة أسبوعين، تلبية لرغبات المتقدمين، لاستيفاء المُستندات المطلوبة وغير المُكتملة لتعديل موقفهم.

خطوات تقديم التظلمات في سكن لكل المصريين 2

وتتمثل خطوات تقديم تظلمات سكن لكل المصريين 2 إلكترونياً فقط – وليس من خلال أي وسيلة أخرى – عن طريق إدخال الرقم القومي للحاجز غير المنطبق عليه الشروط صاحب الطلب من هنــــــا.

وبعد الدخول على الموقع يرفق المواطن المستندات المطلوبة، ويدرس الصندوق طلبات التظلم الواردة من المواطنين ومراجعة المستندات والبيانات المطلوب استكمالها واتخاذ قرار بشأنها إما بقبول التظلم أو رفضه.

حالات عدم قبول تظلمات سكن لكل المصريين 2

وأشارت وزارة الإسكان إلى أنّه لن يتم قبول تظلمات المواطنين الذين يتبين عدم انطباق الشروط الخاصة بتجاوز الحدود القصوى والأدنى للدخل، وتجاوز حدود السن عليهم وقت التقديم.

طرق الاستعلام عن نتيجة الفرز والفحص

- ويمكنك للعملاء الحاجزين بوحدات سكن لكل المصريين 2 للوحدات تحت التنفيذ لمتوسطي الدخل، الدخول على الرابط الإلكتروني، إذ يُدخل الحاجز رقمه القومي ويضغط على «نتيجة الفرز» لمعرفة موقفه الذي ينحصر بين 3 احتمالات: (1) مُنطبق (2) غيـر مُنطبق وأسباب عدم الانطباق (3) الرقم غير مُسجل (وذلك للمواطنين الجاري الانتهاء من فحص وفرز مُستنداتهم حتى تاريخه).

- يرسل المواطن رسالة نصية تحتوي على رقمه القومي إلى رقم 9311 وذلك مقابل رسوم الخدمة التي تبلغ 3 جنيهات.

ويمكن للمواطنين في حالة الرغبة في أي استفسار أو تساؤل، الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة 9 صباحًا، وحتى الساعة 6 مساءً، طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت.